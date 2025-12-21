NASA bắt được tín hiệu lạ cách Trái Đất 8 tỷ năm ánh sáng: Kéo dài 7 giờ, khiến giới khoa học lúng túng

Tín hiệu "không giống bất cứ thứ gì từng thấy"

Theo Live Science, kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi Gamma-ray Space Telescope của NASA đã phát hiện một tín hiệu cực kỳ bất thường vào tháng 7 vừa qua. Hiện tượng này được đặt tên là GRB 250702B.

Kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi Gamma-ray Space Telescope của NASA đã phát hiện một tín hiệu cực kỳ bất thường vào tháng 7 vừa qua. (Ảnh: NASA)

Không giống các vụ bùng nổ tia gamma thông thường vốn chỉ kéo dài từ vài phần nghìn giây đến vài phút, GRB 250702B lóe sáng theo từng đợt và duy trì hoạt động liên tục suốt 7 giờ, một khoảng thời gian được xem là "phi lý" theo hiểu biết hiện nay của khoa học thiên văn.

Nhóm nghiên cứu do nhà thiên văn Jonathan Carney (Đại học Bắc Carolina, Mỹ) dẫn đầu cho biết, kể từ khi Fermi bắt đầu hoạt động năm 2008, chưa từng có tín hiệu nào sở hữu đặc điểm tương tự.

Phát ra từ một thiên hà bị che phủ bởi bụi vũ trụ

Để làm rõ bản chất hiện tượng, các nhà khoa học đã tiến hành hàng loạt quan sát bổ sung bằng nhiều đài quan sát hàng đầu thế giới, bao gồm Gemini, Very Large Telescope (Chile), Keck (Hawaii) và kính viễn vọng không gian Hubble.

GRB 250702B xuất phát từ một thiên hà khổng lồ nằm cách Trái Đất khoảng 8 tỷ năm ánh sáng. (Ảnh: Livescience)

Kết quả cho thấy GRB 250702B xuất phát từ một thiên hà khổng lồ nằm cách Trái Đất khoảng 8 tỷ năm ánh sáng. Do khu vực này chứa lượng bụi vũ trụ dày đặc, sự kiện không thể được quan sát dưới ánh sáng khả kiến. Các kính viễn vọng chỉ ghi nhận được tia X năng lượng cao và ánh sáng hồng ngoại.

Phát hiện này đã được nhóm nghiên cứu công bố chính thức trên The Astrophysical Journal Letters, một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thiên văn – vật lý thiên thể.

Những giả thuyết được đặt ra, nhưng chưa có lời giải

Trả lời Live Science, tiến sĩ Carney thừa nhận rằng "Đây là vụ bùng nổ tia gamma dài nhất mà con người từng quan sát được, đủ dài để không phù hợp với bất kỳ mô hình nào hiện có về nguyên nhân gây ra các vụ nổ tia gamma."

Nhóm nghiên cứu đưa ra một số kịch bản có thể xảy ra, bao gồm: sự sụp đổ và cái chết của một ngôi sao khổng lồ, một ngôi sao bị lỗ đen xé toạc, hoặc quá trình hợp nhất hiếm gặp giữa một ngôi sao heli và một lỗ đen. Tuy nhiên, không giả thuyết nào có thể giải thích trọn vẹn tất cả đặc điểm bất thường của tín hiệu này.

Theo các nhà khoa học, GRB 250702B có thể chỉ là mảnh ghép đầu tiên hé lộ một dạng hiện tượng vũ trụ mà con người chưa từng biết đến. (Ảnh: NASA)

Theo các nhà khoa học, GRB 250702B có thể chỉ là mảnh ghép đầu tiên hé lộ một dạng hiện tượng vũ trụ mà con người chưa từng biết đến. Việc phát hiện thêm những tín hiệu tương tự trong tương lai sẽ đóng vai trò then chốt để giải mã nguồn gốc thực sự của chúng.

Trong lúc chờ đợi lời giải, tín hiệu kéo dài 7 giờ này vẫn đang được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất mà các kính viễn vọng hiện đại từng ghi nhận và nhắc nhở rằng vũ trụ vẫn còn vô số điều nằm ngoài hiểu biết của nhân loại.

(Theo NASA, Livescience)