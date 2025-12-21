Phát hiện "quái vật" khổng lồ dài 4,3 mét dạt vào bờ biển

Cá mập miệng rộng là một trong những loài ít được nhìn thấy nhất trên Trái đất. Tuy nhiên, gần đây nó đã được tìm thấy mắc cạn ở bờ biển phía bắc Peru, đây là lần thứ hai ghi nhận sự xuất hiện của loài cá này trong khu vực chỉ trong vòng chưa đầy 4 tuần.

Con cá mập dài 4,3 mét được phát hiện hôm 17/12 giữa Playa Gaviotas và thị trấn đánh cá Yacila thuộc vùng Piura. Các chuyên gia tại Viện Hải dương học Peru đã xác nhận con vật này là cá mập miệng rộng, hay còn gọi là Megachasma pelagios.

Một con cá mập quý hiếm được tìm thấy trôi dạt vào bờ biển (Ảnh: Jam Press)

Kể từ khi loài cá mập này được xác định lần đầu tiên, chỉ có chưa đến 300 trường hợp nhìn thấy được ghi nhận trên toàn thế giới. Chúng được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả bờ biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Đúng như tên gọi, chúng có miệng rộng và răng nhỏ với mõm tròn. Với chiều dài lên đến 4,8 mét, chúng thường bị nhầm là cá voi sát thủ con thay vì cá mập.

Theo NeedToKnow, con cá mập này được tìm thấy gần đây ở một khu vực ven biển hẻo lánh với nhiều vách đá, mỏm đá và bãi biển hẹp. Các chuyên gia cho biết nó đã trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng.

Điều này đã hạn chế số lượng mẫu sinh học có thể thu thập. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn có thể hoàn thành một báo cáo kỹ thuật chính thức.

Dữ liệu này sẽ được bổ sung vào hồ sơ giám sát chính thức của Peru về các loài sinh vật biển quý hiếm. Cá mập miệng rộng được cho là một trong những sinh vật bí ẩn nhất đại dương.

Loài cá mập này được cho là sống ở độ sâu khoảng 165 mét dưới mực nước biển. Nó là một sinh vật sống ở vùng biển khơi, ăn lọc, nghĩa là con người hiếm khi bắt gặp nó.

Trước đó, loài cá này đã được phát hiện ở vùng Piura vào tháng 11/2025. Theo các báo cáo, ngư dân địa phương đã "lọc thịt cá để làm món sudado và ceviche", hai món ăn truyền thống của đất nước.

Tổ chức theo dõi động vật hoang dã biển OSEARCH đã báo cáo về việc phát hiện một số cá mập "được định vị" trong những tuần gần đây. Cayo, một con cá mập trắng dài 3 mét, đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 18/12.

Cayo được các chuyên gia gắn thẻ lần đầu tiên vào tháng 7. OSEARCH cho biết: "Cayo đã được gắn thẻ và thả về vịnh Mahone, Nova Scotia, bởi nhóm nghiên cứu tại Trạm Nghiên cứu Biển Quần đảo Tancook, phối hợp với các nhóm Khoa học và Ngư nghiệp của OCEARCH.

Tại thời điểm gắn thẻ, Cayo có chiều dài 3,1 mét và được xếp vào loại cá mập trắng cái non có kích thước lớn".