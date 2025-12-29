Bé gái 5 tuổi mặc áo tốt nghiệp đứng trước song sắt nhà tù vẫy tay và câu chuyện ám ảnh phía sau

Một khoảnh khắc đầy xúc động đã xảy ra tại tỉnh Agusan del Norte, Philippines, khi một bé gái mới chỉ 5 tuổi quyết định đến nhà tù nơi mẹ em đang bị giam giữ, chỉ để thực hiện một điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa: khoe với mẹ tấm bằng tốt nghiệp mẫu giáo.

Theo Cebu Daily News, bé gái hiện đang sống dưới sự chăm sóc của người dì. Trong thời gian bị giam, người mẹ từng tha thiết bày tỏ mong muốn được nhìn thấy con gái mặc lễ phục tốt nghiệp, đội mũ cử nhân như bao đứa trẻ khác. Lời dặn dò ấy đã được cô bé ghi nhớ.

Đoạn clip khiến nhiều người nghẹn ngào

Vào ngày tốt nghiệp, thay vì chỉ chụp ảnh hay ăn mừng cùng gia đình, cô bé đã cùng người thân đến trước cổng trại giam. Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, em xuất hiện trong bộ áo choàng và mũ tốt nghiệp, đứng bên ngoài những bức tường cao của nhà tù, cố gắng gọi và trò chuyện với mẹ.

Phía bên trong song sắt, người mẹ vươn tay ra qua các thanh chắn, nắm lấy tay con gái. Khoảng cách giữa hai mẹ con chỉ là vài song sắt lạnh lẽo, nhưng cảm xúc yêu thương thì không gì ngăn nổi. Không cần lời nói dài dòng, ánh mắt và cái nắm tay cũng đủ để truyền tải niềm tự hào, nỗi nhớ và sự day dứt.

Đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền và chạm đến trái tim của nhiều người. Không ít cư dân mạng cho biết họ đã bật khóc khi chứng kiến hình ảnh một đứa trẻ ngây thơ vẫn cố gắng chia sẻ niềm vui lớn đầu đời với mẹ, dù hoàn cảnh không cho phép hai người được ở cạnh nhau.

Nguồn: Bnews