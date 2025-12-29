1 doanh nhân nổi tiếng lĩnh án 806 năm 8 tháng tù, đối diện 242 cáo buộc lừa đảo

Cơ quan công tố thuộc Cục Tội phạm Kinh tế và Tài nguyên Thái Lan đã khởi tố Công ty Nuea Lok, Công ty đại chúng Web Sawasdee và ông Prasit Jeawkok - cựu chủ tịch dự án mang tên “Return Goodness to the Land” (tạm dịch: Trả lại những điều tuyệt vời cho đất mẹ) cùng một số đồng phạm liên quan.

Theo cáo trạng, các bị cáo bị buộc tội cấu kết lừa đảo, vi phạm Luật Huy động vốn công chúng và Luật Tội phạm máy tính, khi sử dụng nhiều chiêu thức để dụ dỗ số lượng lớn nạn nhân tham gia các hình thức đầu tư gian dối. Tòa án xác định ông Prasit cùng hai công ty trên phạm nhiều tội danh lừa đảo và huy động vốn trái phép.

Cụ thể, Prasit bị kết tội 242 cáo buộc, mỗi cáo buộc chịu mức án 5 năm tù, tổng hợp hình phạt lên tới 1.210 năm tù. Hai công ty liên quan bị phạt mỗi đơn vị 121 triệu baht (khoảng 101 tỷ đồng), sau đó được giảm xuống còn khoảng 80 triệu baht do có sự hợp tác một phần trong quá trình điều tra. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tổng mức án dành cho ông Prasit được điều chỉnh còn 806 năm 8 tháng tù.

Ông Prasit Jeawkok

Một bị cáo khác có tên Wimgrit bị kết luận là người hỗ trợ cho đường dây lừa đảo. Người này bị tuyên 37 tội danh, mỗi tội 3 năm 4 tháng tù, tổng cộng 111 năm 148 tháng, sau đó được giảm xuống còn 74 năm 8 tháng 29 ngày.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Thái Lan, thời gian chấp hành án tù tối đa đối với một cá nhân chỉ là 20 năm, bất kể tổng mức án tuyên là bao nhiêu. Điều này đồng nghĩa với việc cả ông Prasit và Wimgrit đều chỉ phải thi hành 20 năm tù giam.

Ngoài án phạt tù, tòa án còn yêu cầu ông Prasit cùng hai công ty liên quan liên đới bồi thường thiệt hại cho 267 nạn nhân trong vụ án.

Trước đó, vào ngày 3/7/2023, ông Prasit từng bị tuyên án 1.155 năm tù trong một vụ lừa đảo khác. Dù mức án khi đó cũng bị giới hạn ở 20 năm tù theo luật, ông cùng các đồng phạm vẫn bị buộc hoàn trả hơn 1 tỷ baht (khoảng 842 tỷ đồng) cho các nạn nhân.

Nguồn: Bangkok Post