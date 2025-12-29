11 khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng thế giới "sốt đùng đùng" năm 2025

Việc lựa chọn những khoảnh khắc mang tính định hình cho năm 2025 không hề đơn giản. Đó là một năm mà mạng xã hội chi phối nhịp sống công chúng, nơi chỉ một bài đăng, một đoạn clip dài vài giây hay một câu nói bâng quơ của người nổi tiếng cũng đủ tạo ra hàng triệu cuộc tranh luận. Năm 2025 chứng kiến những mối quan hệ thách thức mọi quy chuẩn, những hành vi gây tranh cãi được mổ xẻ đến từng chi tiết, những bộ phim và chương trình truyền hình khiến khán giả dừng lại, tua đi tua lại để phân tích từng khung hình.

Đó cũng là năm mà văn hóa đại chúng giao thoa mạnh mẽ với chính trị, tôn giáo và các vấn đề xã hội. Từ lễ trao giải Grammy, Vatican cho đến sân vận động tổ chức concert, mọi không gian đều có thể trở thành “tâm bão” truyền thông . Dù tiếp cận những khoảnh khắc ấy một cách chủ động hay vô tình, công chúng toàn cầu đều bị cuốn vào những cuộc trò chuyện kéo dài không hồi kết. Dưới đây là những sự kiện, hiện tượng và khoảnh khắc mà thế giới không thể ngừng nhắc đến trong năm 2025.

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn

Tháng 8/2025, Taylor Swift xác nhận đính hôn với Travis Kelce theo cách không thể “Taylor Swift” hơn. Một bài đăng trên Instagram với dòng chú thích hài hước “giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn”. Bài đăng nhanh chóng cán mốc 38 triệu lượt thích, trở thành một trong những bài đăng được tương tác nhiều nhất năm.

Chiếc nhẫn đính hôn Cartier lấp lánh trên tay nữ ca sĩ cũng lập tức trở thành đề tài bàn tán. Với người hâm mộ, khoảnh khắc này không chỉ là tin vui của một cặp đôi nổi tiếng, mà còn được xem như “cái kết cổ tích” cho biểu tượng văn hóa nhạc pop đương đại. Việc Taylor Swift, người đã viết nên vô số bản tình ca về chia tay và tổn thương, đã tìm được “Romeo” của đời mình được nhiều người coi là khoảnh khắc khôi phục niềm tin vào tình yêu.

Taylor Swift và Travis Kelce đã đính hôn.

Katy Perry lên vũ trụ và tâm bão đời tư

Đầu năm 2025, Katy Perry tham gia chuyến bay vào không gian toàn nữ của Blue Origin, cùng Lauren Sánchez, Gayle King và một phi hành đoàn được chú ý bởi phong cách thời trang. Chuyến bay dưới quỹ đạo ngắn ngủi nhanh chóng trở thành “cơn bão mạng”, kéo theo hàng loạt meme, bài phân tích và chỉ trích về sự phô trương của giới người nổi tiếng.

Katy Perry đã lên vũ trụ đầu năm 2025.

Chưa kịp lắng xuống, vài tuần sau, thông tin Katy Perry chia tay Orlando Bloom lan truyền rộng rãi, khiến chuyến du hành vũ trụ bị gắn mác là khởi đầu cho một cuộc tan vỡ công khai. Đỉnh điểm của sự châm biếm là khi bạn gái mới của Bloom, Rachel Lynn Matthews, hóa trang thành “vị hôn thê cũ trong không gian” vào dịp Halloween, một chi tiết được cộng đồng mạng đánh giá là vừa “cao tay” vừa gây tranh cãi.

Tưởng chừng câu chuyện đã khép lại, cuối năm 2025, Katy Perry lại gây sốc khi công khai mối quan hệ với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Sau nhiều tháng bị bắt gặp cùng nhau tại nhà hàng và trên du thuyền, cặp đôi xác nhận tình cảm trên Instagram vào tháng 12. Một dòng tweet ghi lại khoảnh khắc cả hai gặp cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhanh chóng lan truyền, biến mối quan hệ này thành một trong những “màn ra mắt” gây chú ý nhất năm.

Katy Perry lại gây sốc khi công khai mối quan hệ với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Adolescence và những câu hỏi gai góc về thế hệ trẻ

Khởi đầu khá lặng lẽ, bộ phim tâm lý Adolescence nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền hình của năm 2025. Tác phẩm đào sâu vào các vấn đề nam tính, bạo lực và ảnh hưởng của internet đối với các cậu bé tuổi teen, mở ra hàng loạt cuộc tranh luận xã hội.

Với hơn 141 triệu lượt xem toàn cầu, Adolescence trở thành loạt phim được xem nhiều thứ hai trong lịch sử Netflix, đồng thời càn quét mùa giải thưởng với tám giải Emmy. Không chỉ là thành công về mặt giải trí, bộ phim còn được xem là “tấm gương” phản chiếu những lo lắng lớn của xã hội đương đại.

Chuyện "có bạn trai là điều đáng xấu hổ"

Cuối tháng 10, một bài viết của Chanté Joseph trên Vogue Anh bất ngờ gây bão mạng xã hội với câu hỏi: “Có bạn trai bây giờ có còn đáng xấu hổ không?”. Bài viết cho rằng việc công khai mối quan hệ đang dần trở nên lỗi thời, khi phụ nữ ngày càng thận trọng hơn trong việc chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng.

Câu hỏi này lập tức tạo ra làn sóng phản hồi mạnh mẽ, từ các bài phản biện trên báo chí, chủ đề nóng trên Reddit cho đến tuyên bố gây chú ý của diễn viên Julia Fox: “Đúng vậy". Cuộc tranh luận phản ánh sự thay đổi trong cách thế hệ trẻ nhìn nhận tình yêu, riêng tư và hình ảnh cá nhân.

Beyoncé và chiến thắng được chờ đợi suốt nhiều năm

Sau nhiều lần được đề cử nhưng không chiến thắng, Beyoncé cuối cùng đã giành giải Album của năm tại Grammy 2025 với album có tên Cowboy Carter. Khoảnh khắc này được đón nhận như một sự giải tỏa tập thể, không chỉ với người hâm mộ mà cả giới chuyên môn.

Album mang âm hưởng đồng quê, pha trộn nhiều thể loại đã làm dấy lên tranh luận kéo dài về chủng tộc, truyền thống và bản sắc âm nhạc Mỹ. Chiến thắng của Beyoncé được xem là sự công nhận xứng đáng cho một nghệ sĩ đã trở thành biểu tượng toàn cầu.

Beyoncé đã giành được giải Album của năm.

Mùa hè của The Summer I Turned Pretty

Mùa thứ ba, cũng là mùa cuối, của The Summer I Turned Pretty trở thành hiện tượng truyền hình không ai ngờ tới. Trong 70 ngày, bộ phim thu hút khoảng 70 triệu người xem, với cái kết Belly đến với Conrad làm “nổ tung” mạng xã hội.

Nhà sáng tạo Jenny Han ngay sau đó xác nhận sẽ phát triển một bộ phim điện ảnh tiếp nối, mở ra “chương tiếp theo” cho các nhân vật, khiến người hâm mộ tiếp tục chờ đợi.

Cả thế giới dõi theo khói Vatican

Sau khi Giáo hoàng Francis qua đời vào tháng 4, quá trình mật nghị hồng y bỗng trở thành sự kiện được theo dõi sát sao trên toàn cầu. Những luồng khói trắng, khói đen từ Vatican được phân tích từng chi tiết qua livestream và các cuộc trò chuyện trực tuyến.

Kết quả là việc bầu chọn vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử - Hồng y Robert Francis Prevost – một sự kiện vừa mang tính lịch sử vừa phản ánh sự giao thoa kỳ lạ giữa tôn giáo và văn hóa mạng.

Tân Giáo hoàng Leo XIV đã ra mắt tại ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter. (Ảnh: Vaticannews.va)

Lily Allen, West End Girl và dư chấn đời tư

Năm 2025, Lily Allen công khai nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ với David Harbour, xác nhận mối quan hệ mở và những vấn đề riêng tư gây tranh cãi. Sự thẳng thắn này dẫn đến album West End Girl – tác phẩm đầu tiên của cô sau 7 năm, mang đậm tính cá nhân và châm biếm.

Màn trình diễn ca khúc Madeline trên Saturday Night Live, với Dakota Johnson góp mặt, trở thành một trong những khoảnh khắc truyền hình được nhắc đến nhiều nhất năm.

Celebrity Traitors phá vỡ kỷ lục truyền hình

Ra mắt vào mùa thu, The Celebrity Traitors nhanh chóng trở thành chương trình được bàn tán nhiều nhất, với tập cuối thu hút khoảng 15,2 triệu người xem. Bên cạnh chiến thuật và kịch tính, những sự cố “khó đỡ” của người chơi đã tạo nên vô số khoảnh khắc lan truyền.

Chương trình Celebrity Traitors đã phá vỡ kỷ lục truyền hình.

Walton Goggins và cơn sốt bất ngờ

Mùa ba của The White Lotus đánh dấu sự bùng nổ của Walton Goggins trên mạng xã hội. Diễn xuất của anh dẫn đến hàng loạt video chế giễu, meme và cả những đồn đoán về đời tư, biến nam diễn viên thành tâm điểm chú ý ngoài dự đoán.

“Kiss cam” concert Coldplay và 16 giây định mệnh

Một khoảnh khắc kiss cam tưởng chừng vô hại tại concert Coldplay lại trở thành vụ việc gây chấn động khi ghi lại cảnh thân mật giữa Andy Byron, CEO đã kết hôn và Kristin Cabot, trưởng bộ phận nhân sự của công ty. Đoạn clip đạt gần 150 triệu lượt xem, kéo theo khủng hoảng truyền thông kéo dài.

CEO công nghệ bị phát hiện ngoại tình ngay tại concert Coldplay vì bị Kiss Cam lia trúng..

Lời chia tay với Carrie Bradshaw

Sau ba mùa gây tranh cãi, loạt phim And Just Like That chính thức khép lại. Bài đăng chia tay nhân vật Carrie Bradshaw do diễn viên Sarah Jessica Parker thủ vai trên Instagram được xem là lời tạm biệt trọn vẹn và xúc động, khép lại hành trình 27 năm của một biểu tượng truyền hình.

Nhìn lại, năm 2025 là bức tranh đa sắc của văn hóa đại chúng toàn cầu, hỗn loạn, xúc động, khó hiểu nhưng không thể rời mắt. Những khoảnh khắc ấy, dù gây tranh cãi hay đồng cảm, đều đã trở thành một phần lịch sử văn hóa của thời đại số.