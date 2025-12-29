Đọc truyện trinh thám quá nhiều, học sinh dùng bụi phấn để bẻ khóa két sắt điện thoại trong lớp

Một nhóm học sinh Trung Quốc yêu thích tiểu thuyết trinh thám đã bôi bụi phấn lên khóa số của két sắt trong lớp để mở khóa và lấy lại điện thoại di động. Dù bị nhà trường kỷ luật, nhiều cư dân mạng vẫn cảm thấy thú vị và ca ngợi sự sáng tạo của các em. Thông báo kỷ luật từ một trường trung học ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ban hành vào ngày 10 tháng 12, hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Thông báo cho biết vào ngày 14 tháng 11, một học sinh họ Điền thuộc lớp 13, khối 10, đã lấy cảm hứng từ cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết trinh thám để bôi bụi phấn lên bề mặt bảng quay mật mã của tủ đựng điện thoại. Mục đích của hành động này là nhằm phát hiện dấu vân tay và giải mã mật khẩu. Tên của cuốn tiểu thuyết hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Ảnh minh họa

Một người bạn cùng lớp họ Tạ đã nhận thấy các vết phấn, bẻ khóa thành công mật khẩu và chia sẻ bằng lời nói với những người khác. Sau khi mật mã được biết đến rộng rãi, học sinh thứ ba họ Mã đã quay video và đăng tải thông báo lên mạng xã hội, công khai việc mật khẩu tủ điện thoại đã bị lộ.

Vào ngày 19 tháng 11, sau kỳ thi giữa kỳ, học sinh thứ tư họ Trì là người đầu tiên sử dụng mật khẩu bị rò rỉ để lấy điện thoại từ tủ đồ và mang về ký túc xá. Sau vụ việc, nhà trường đã thực hiện biện pháp kỷ luật theo quy định quản lý học sinh nội bộ. Điền, Tạ và Trì nhận cảnh cáo nghiêm khắc, trong khi Mã nhận hình thức cảnh cáo nhẹ. Cả 4 học sinh cũng bị phê bình công khai trước toàn trường.

Quy định của nhà trường và phản ứng từ cộng đồng

Vào ngày 15 tháng 12, đại diện nhà trường xác nhận thông báo kỷ luật với Tập đoàn Tin tức Nhật báo Trùng Khánh và cho biết hình phạt này phù hợp với các quy định nội bộ. Ông nói rằng nhà trường từ lâu đã thực hiện chính sách không sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, vì là trường nội trú, mỗi lớp được trang bị một tủ đựng điện thoại để tạo điều kiện liên lạc giữa học sinh và gia đình.

Học sinh bắt buộc phải gửi điện thoại khi trở lại trường vào Chủ nhật và nhận lại vào Thứ sáu. Mật khẩu két sắt hoàn toàn do giáo viên chủ nhiệm quản lý. Vị đại diện này nhấn mạnh rằng hành động kỷ luật không tập trung vào việc các em cố gắng giải mật mã, mà vào thực tế là các em đã tự ý lấy điện thoại khi chưa được phép, điều này vi phạm rõ ràng nội quy trường học.

Ảnh minh họa

Sau vụ việc, nhà trường đã đặt lại mật khẩu tủ đồ và sửa đổi quy trình quản lý. Hiện nay, sau khi điện thoại được cất giữ, tủ đồ phải được chuyển đến văn phòng giáo viên để ngăn chặn học sinh cố gắng đoán mã nhiều lần. Thế nhưng vụ việc này đã gây ra sự thích thú lớn trên mạng xã hội.

Một cư dân mạng nhận xét rằng thật tuyệt khi thấy học sinh có tư duy phản biện và việc đọc nhiều sách thực sự mang lại lợi ích. Một người khác viết rằng dù nhà trường không hoàn toàn sai trong lập trường của mình, nhưng phải thừa nhận những đứa trẻ này rất ấn tượng, thông minh và chủ động. Một ý kiến khác cho rằng lúc đầu họ tưởng là một vụ trộm điện thoại, nhưng hóa ra các em chỉ lấy lại đồ của mình, đồng thời gợi ý các em nên nộp đơn vào các học viện cảnh sát trong tương lai.

Nguồn: SCMP