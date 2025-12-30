Chiếc máy bay đang kéo một biểu ngữ quảng cáo trên bầu trời Rio de Janeiro vào ngày 27/12 thì tai nạn thương tâm xảy ra. Thật bất ngờ, đó lại là ngày đầu tiên phi công này đi làm và sinh nhật của anh ấy diễn ra vài ngày trước đó. Phi công này được xác định là Luiz Ricardo Leite de Amorim, đến từ Goiânia.

Máy bay lao xuống biển khiến phi công tử vong thương tâm

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường với mô tô nước, thuyền, thợ lặn và hỗ trợ trên không để cố gắng cứu nạn nhân, nhưng không may là phải mất hơn 2 giờ mới tìm thấy thi thể. Luiz Ricardo Leite de Amorim là người duy nhất trên chiếc máy bay một động cơ đó.

Theo thông tin từ NeedToKnow, chiếc máy bay đã cất cánh từ sân bay Jacarepaguá không lâu trước đó.

Chiếc máy bay đang lao thẳng xuống biển. Nguồn: Jam Press

Chuyên gia quản lý rủi ro Gerardo Portela nói với truyền thông địa phương rằng rõ ràng chiếc máy bay đã gặp phải một sự cố kỹ thuật nào đó.

"Chiếc máy bay đó gặp khó khăn trong việc duy trì độ cao – rất có thể là do hỏng động cơ hoặc sự cố với hệ thống điều khiển", ông nói.

Chiếc máy bay do Visual Propaganda Aérea vận hành và theo các nhà chức trách, công ty này không có giấy phép cho chiến dịch quảng cáo đó. Các quan chức đã xác nhận công ty sẽ bị phạt vì "quảng cáo trái phép".

Trong một tuyên bố, công ty cho biết: "Chiếc máy bay gặp tai nạn đã được bảo trì và cấp phép đầy đủ theo đúng quy định".

Hãng này cho biết thêm rằng họ đang hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và hiện trường đang được một công ty chuyên nghiệp thu dọn.