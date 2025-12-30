Bình sữa của con trai có mùi, mẹ sốc nặng khi thấy hành động của giúp việc

Ngày 26/12, một người phụ nữ Thái Lan đã lên mạng xã hội cảnh báo các bậc phụ huynh sau khi một người giúp việc bị cáo buộc đã đổ thuốc khử trùng vào bình sữa của con trai nhỏ của cô, theo The Thaiger.

Người phụ nữ đã chia sẻ sự việc đáng lo ngại trên tài khoản Facebook của mình, Yokey R. Cô giải thích rằng gia đình cô thường thuê 2 người giúp việc, một người lo việc nhà nói chung và một người được giao nhiệm vụ chăm sóc con trai cô, Kirin.

Tuy nhiên, khi người giúp việc thường xuyên nghỉ phép, gia đình quyết định thuê một người giúp việc tạm thời chỉ làm việc trong một ngày.

Người phụ nữ cho biết cô tìm được người giúp việc hàng ngày thông qua một nhóm trên Facebook. Người này tự giới thiệu là Usanee Palang-usa. Người mẹ nhấn mạnh rằng Usanee chỉ được hướng dẫn tập trung vào việc dọn dẹp nhà cửa vì đã có một người giúp việc khác chăm sóc Kirin.

Chiều hôm đó, Kirin uống sữa từ bình bú. Bà của cậu bé bỗng nhận thấy một mùi hóa chất nồng nặc phát ra từ sữa. Hoảng hốt, bà lập tức lấy bình sữa và nếm thử thì phát hiện ra rằng nó có mùi rất nồng của thuốc sát trùng Dettol và có vị rất đắng.

Hành động của nữ giúp việc được camera giám sát ghi lại.

Sau khi được thông báo về tình hình, người phụ nữ vội vã về nhà và đưa con trai đến bệnh viện. Đồng thời, người bố đã thẩm vấn người giúp việc mới được thuê vì người này có vẻ khả nghi.

Ban đầu, Usanee khẳng định cô không nhớ đã làm gì với bình sữa của em bé. Sau đó, cô nói rằng mình chỉ lau bình sữa bằng một chiếc khăn dùng để lau nhà. Người giúp việc được cho là đã lợi dụng cơ hội bỏ trốn khỏi nhà và biến mất.

Người phụ nữ đã xác nhận rằng Kirin đang trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên nên ở lại bệnh viện qua đêm để đội ngũ y tế có thể theo dõi sát sao bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra.

Sau đó, gia đình đã xem lại đoạn clip từ camera an ninh nhà mình và cho biết họ rất sốc trước những gì đã thấy. Đoạn clip ghi lại cảnh Usanee mang bình sữa của Kirin từ tầng 3 xuống tầng trệt. Sau đó, cô ta đổ dung dịch sát khuẩn Dettol vào bình trước khi đặt lại vào vị trí cũ.

Đoạn clip cũng cho thấy Usanee hoàn toàn không dọn dẹp nhà cửa. Thay vào đó, cô ta đi xung quanh nhà, chụp ảnh nhiều đồ đạc và địa điểm khác nhau.

Người phụ nữ cho biết bà đã gửi mẫu sữa bị nhiễm bẩn đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm thêm nhằm thu thập bằng chứng và khởi kiện Usanee.

Sau khi người mẹ chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng, một người phụ nữ khác đã lên tiếng khẳng định Usanee cũng nhắm mục tiêu vào gia đình cô ấy.