Hơn 4.000 trường học tại Hàn Quốc đóng cửa vì thiếu học sinh

Đây là số liệu báo động vừa được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố, phản ánh tác động rõ rệt của tỷ lệ sinh thấp kỷ lục tại xứ sở kim chi.

Trong số hơn 4.000 cơ sở giáo dục bị đóng cửa, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là khối tiểu học, với gần 3.700 trường phải ngừng hoạt động. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tỷ lệ sinh của Hàn Quốc liên tục duy trì ở mức dưới 0,8 - thấp nhất thế giới.

Một bà cụ tập thể dục trong khuôn viên trường Tiểu học Hwayang (Seoul) - nơi phải đóng cửa năm 2024 vì thiếu học sinh (Ảnh: The Korea Herald)

Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc dự báo số lượng học sinh trên toàn quốc sẽ còn giảm thêm 800.000 em chỉ trong vòng 6 năm tới. Tốc độ đóng cửa trường học diễn ra quá nhanh cũng gây ra sự lãng phí lớn về tài sản công.

Hiện vẫn còn gần 400 ngôi trường bị bỏ hoang, trong đó nhiều nơi không được tái sử dụng trong suốt hàng chục năm qua.