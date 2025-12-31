Đòn giáng mạnh vào Harry - Meghan

People đưa tin ngày 29/12, ông James Holt xác nhận thôi giữ chức vụ giám đốc điều hành tại Archewell - tổ chức từ thiện do Hoàng tử Harry và Meghan Markle sáng lập, vừa đổi tên thành Archewell Philanthropies 10 ngày trước đó.

“Sau năm năm tuyệt vời ở Los Angeles, đã đến lúc tôi trở về London. Khi trao lại trọng trách cho đội ngũ dẫn dắt Archewell Philanthropies trong những tháng tới, tôi sẽ làm điều đó với niềm tự hào to lớn và sự lạc quan về những gì phía trước. Tôi sẽ nhớ những đồng nghiệp của mình. Tôi biết ơn Harry và Meghan vì tất cả điều họ đã làm cho tôi và vô số người mà chúng tôi cùng nhau hỗ trợ”, ông Holt chia sẻ.

Cộng sự thân cận của Harry, James Holt, từ chức giám đốc điều hành Archewell Philanthropies. Ảnh: Shutterstock

Vào cùng ngày, Harry và Meghan cũng ra tuyên bố riêng, mang nội dung ca ngợi những đóng góp của ông Holt: “Sự nhiệt tình và tài năng của anh ấy trong việc điều hành hoạt động từ thiện của chúng tôi thật phi thường. Khi James đưa gia đình nhỏ trở về Anh, chúng tôi tự hào rằng anh ấy tiếp tục hướng dẫn nhiều chuyến đi nhân đạo ở nước ngoài cho chúng tôi thông qua tổ chức từ thiện Archewell…”.

Người phát ngôn của vợ chồng Sussex nhấn mạnh James Holt tiếp tục giữ vai trò cố vấn từ thiện cấp cao cho cặp đôi và Archewell Philanthropies, hỗ trợ các chuyến đi nhân đạo ở nước ngoài của họ vào năm 2026.

Theo Page Six , James Holt là nhân viên làm việc dưới trướng Harry và Meghan lâu năm nhất. Ông hợp tác với Harry khoảng 8 năm trước, trước cả khi anh kết hôn với Meghan và thành lập Quỹ Archewell.

Sự ra đi của ông Holt giáng đòn mạnh vào “đế chế” từ thiện mà vợ chồng Sussex muốn xây dựng. Nguồn thạo tin của Page Six đánh giá: “Họ về cơ bản đã đóng cửa Archewell”.

Hiện tại, quỹ này chỉ còn một nhân sự là Phó chủ tịch Archewell Shauna Nep. Đáng nói hơn, bà Nep không phải là nhân viên toàn thời gian, chỉ làm việc theo dạng “cố vấn”. Trước ông Holt, loạt nhân sự cấp cao khác rời đi trong năm 2025 là Genevieve Roth, Christine Schirmer và Ashley Hansen.

“Mỗi lần có ai rời đi, Harry và Meghan đều nói họ vẫn sẽ gắn bó dưới hình thức nào đó. Nhưng rồi chẳng ai nghe thấy họ nữa. Shauna không còn là nhân viên toàn thời gian từ khá lâu rồi. Thật điên rồ, họ mất đi quỹ từ thiện chỉ trong vài tuần”, nguồn tin khác cho biết.

Trước đó, số liệu tài chính do Daily Mail thu thập được tiết lộ Archewell Philanthropies phải gánh chịu những khoản phí khổng lồ chưa từng có trong năm 2024, trong khi khoản đóng góp và tài trợ giảm mạnh. Cụ thể, chi phí được báo cáo là 5,1 triệu USD (năm 2023 là 3,3 triệu USD), còn tổng số tiền quyên góp được chỉ đạt 2,1 triệu USD (năm 2023 là 5,73 triệu USD). Khoản lỗ mà quỹ phải gánh lên đến -2,5 triệu USD, trong khi năm trước đó ghi nhận số dương.

Theo Page Six , Harry và Meghan buộc phải ngồi xuống để thảo luận phương án cắt giảm chi phí cho tổ chức từ thiện, thậm chí bàn đến cả việc bán quỹ.

Việc James Holt rời đi gần như đồng nghĩa với kết thúc cho tổ chức từ thiện của Harry và Meghan. Ảnh: Getty Images

Ở mảng sản xuất, số lượng nhân viên của Harry và Meghan cũng chỉ còn ít, bao gồm trưởng bộ phận chương trình không kịch bản Chanel Pysnik và nhà sản xuất Tracy Ryerson. Tuy nhiên, số phận của những người này khá bấp bênh, vì còn phụ thuộc vào việc chương trình With Love, Meghan có mùa 3 hay không.

“Bất kỳ ai còn ở lại đơn giản chỉ là hỗ trợ, say mê con người mà cặp đôi từng là, chứ không phải con người họ ngày hôm nay. So với một năm trước, họ cắt giảm ít nhất 80-85% nhân sự. Nếu chương trình Netflix của Meghan không được gia hạn mùa tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra với đội ngũ nhân sự của họ?”, người trong cuộc nói.

Nhân sự cấp cao rời đi gần nhất là Giám đốc truyền thông Meredith Maines chỉ sau chưa đầy một năm làm việc. Người trong cuộc cho biết Maines đã làm những gì cần làm cho cặp đôi, bằng cách giúp ra mắt podcast và chương trình truyền hình của Meghan.

Trong mùa hè, Harry và Markle cũng mất phó thư ký báo chí tại Los Angeles là Kyle Boulia, cùng viên chức báo chí tại Anh là Charlie Gips. Vào thời điểm đó, hai nhân viên khác cũng rời khỏi đội ngũ.

Đại diện của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chưa bình luận gì về cuộc khủng hoảng nhân sự hiện tại.