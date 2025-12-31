Loài cá cổ đại nhỏ bé chỉ sống giữa 2 thác nước đang bị đe dọa tuyệt chủng

Cá Bloomfield River Cod chỉ dài tối đa khoảng 10 cm, tính từ đầu đến đuôi (Ảnh: Griffith University)

Một loài cá cổ đại nhỏ bé, được cho là đã tồn tại hàng chục triệu năm, hiện chỉ sinh sống trên đoạn sông dài khoảng 14 km nằm giữa 2 thác nước trong rừng mưa nhiệt đới Australia, đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.

Theo các nhà khoa học, loài cá này - có tên là Bloomfield River Cod, tên khoa học "Guyu wujalwujalensis" - chỉ được tìm thấy duy nhất tại sông Bloomfield, thuộc khu vực rừng mưa Daintree ở bang Queensland. Đây được coi là loài cá tuyết nhiệt đới duy nhất trên thế giới, được cho là đã tách khỏi các họ hàng gần nhất từ khoảng 25 - 30 triệu năm trước.

Một số đoạn sông Bloomfield không thể tiếp cận bằng ô tô (Ảnh: Griffith University)

Loài cá dài tối đa chỉ khoảng 10 cm này sống ẩn mình giữa các khe đá ven sông vào ban ngày và chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Mãi đến năm 1993, các nhà nghiên cứu Mark Kennard và Brad Pusey mới tình cờ phát hiện và mô tả loài cá này trong chuyến khảo sát khoa học tại khu vực.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, Bloomfield River Cod hiện đang chịu sức ép lớn từ các loài cá ăn thịt xâm lấn và các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Đặc biệt, cơn bão nhiệt đới Jasper đã quét qua khu vực này vào tháng 12/2023, gây lũ lớn, cuốn trôi môi trường sống tự nhiên và tạo điều kiện cho nhiều loài cá ăn thịt khác xâm nhập.

Khảo sát gần đây cho thấy, một số loài cá lớn như Tully Grunter - được cho là do con người thả vào phục vụ câu cá giải trí - đang cạnh tranh thức ăn và có thể ăn trứng cũng như cá con của Bloomfield River Cod. Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện cá trê đuôi lươn và cá bảy màu, cho thấy sự xâm lấn sinh học ngày càng rõ rệt.

Theo ông Kennard, tại những đoạn sông không có loài cá xâm lấn, Bloomfield River Cod bơi lộ thiên và ít sợ hãi, trong khi ở các khu vực có cá ăn thịt, chúng phải ẩn nấp sâu dưới các tảng đá. Các nhà khoa học cảnh báo quần thể loài cá này đã suy giảm nhanh trong 5 - 10 năm gần đây.

Hiện Bloomfield River Cod được xếp vào nhóm “sắp nguy cấp” trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Tuy nhiên, các đánh giá này được thực hiện trước khi bão Jasper xảy ra. Các nhà khoa học đang thu thập thêm dữ liệu để đề xuất đưa loài cá này vào danh sách được bảo vệ theo luật đa dạng sinh học của Australia.

Nếu không có biện pháp kịp thời, các nhà nghiên cứu cảnh báo loài cá cổ đại hiếm hoi này có thể tuyệt chủng trong vòng 10 - 20 năm tới.