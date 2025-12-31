CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026

Thời báo VTV , Theo vtv.vn 14:22 31/12/2025
Người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới đang hân hoan chờ đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.

    11:05 - 31/12/2025

    Thủ đô của UAE được thắp sáng đón chờ năm mới 2026

    Tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) những ngày này, nhiều nơi tại đây như khoác lên mình "chiếc áo ánh sáng" rực rỡ để chờ đón năm mới.

    Tâm điểm của "chiếc áo ánh sáng" mà Abu Dhabi khoác lên mình những ngày này chính là đường Corniche nổi tiếng. Trải dài tới gần 9km dọc theo bờ biển vịnh Arab, với một đầu nằm gần khu vực Cung Vua, con đường này đã được trang trí hàng nghìn tấm panel chiếu sáng và các hình khối ánh sáng khác nhau tạo ra một không gian lung linh cho người dân và du khách.

    Thủ đô UAE được thắp sáng đón chờ năm mới

  • 10:48 - 31/12/2025

    Nhiều quốc gia trang hoàng rực rỡ đón năm mới 2026

    Từ nhiều ngày qua, nhiều tuyến phố trên khắp các quốc gia đã được trang hoàng rực rỡ. Người dân và du khách đang háo hức chờ đến thời khắc giao thừa.

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 1.

    Người dân chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng trang trí tại khu thắng cảnh đền Khổng Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 30/12/2025. Những chiếc đèn lồng được trưng bày ở đây để chào đón năm mới sắp đến. (Ảnh: Xinhua)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 2.

    Người dân chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng trang trí tại khu thắng cảnh đền Khổng Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 30/12/2025. Những chiếc đèn lồng được trưng bày ở đây để chào đón năm mới sắp đến. (Ảnh: Xinhua)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 3.

    Người dân chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng trang trí tại khu thắng cảnh đền Khổng Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 30/12/2025. Những chiếc đèn lồng được trưng bày ở đây để chào đón năm mới sắp đến. (Ảnh: Xinhua)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 4.

    Người dân chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng trang trí tại khu thắng cảnh đền Khổng Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 30/12/2025. Những chiếc đèn lồng được trưng bày ở đây để chào đón năm mới sắp đến. (Ảnh: Xinhua)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 5.

    Quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ được làm thiết kế hoàn toàn mới sau hơn 2 thập kỷ với 5.280 viên pha lê dạng tròn lắp ráp thủ công. Quả cầu nặng hơn 5,6 tấn này sẽ được thả xuống vào lúc 23h59 ngày 31/12 (giờ New York), đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. (Ảnh: Tiến Anh - PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 6.

    Khu vực Quảng trường Kizilay trước lễ đón năm mới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: AFP)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 7.

    Đường phố được trang hoàng rực rỡ chờ đón năm mới 2026, tại Moscow, Nga (Ảnh: THX/TTXVN)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 8.

    Trang hoàng rực rỡ chờ đón năm mới 2026, tại Moscow, Nga (Ảnh: THX/TTXVN)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 9.

    Đường phố được trang hoàng rực rỡ chờ đón năm mới 2026, tại Moscow, Nga (Ảnh: THX/TTXVN)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 10.

    Đường phố được trang hoàng rực rỡ chờ đón năm mới 2026, tại Astana, Kazakhstan (Ảnh: THX/TTXVN)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 11.

    Đường phố được trang hoàng rực rỡ chờ đón năm mới 2026, tại Astana, Kazakhstan (Ảnh: THX/TTXVN)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 12.

    Đường phố được trang hoàng rực rỡ chờ đón năm mới 2026, tại Astana, Kazakhstan (Ảnh: THX/TTXVN)

    CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026- Ảnh 13.

    Đường phố được trang hoàng rực rỡ chờ đón năm mới 2026, tại Tbilisi, Gruzia (Ảnh: THX/TTXVN)


