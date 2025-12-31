CẬP NHẬT: Thế giới hân hoan chờ đón năm mới 2026

11:05 - 31/12/2025 Thủ đô của UAE được thắp sáng đón chờ năm mới 2026

Tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) những ngày này, nhiều nơi tại đây như khoác lên mình "chiếc áo ánh sáng" rực rỡ để chờ đón năm mới.

Tâm điểm của "chiếc áo ánh sáng" mà Abu Dhabi khoác lên mình những ngày này chính là đường Corniche nổi tiếng. Trải dài tới gần 9km dọc theo bờ biển vịnh Arab, với một đầu nằm gần khu vực Cung Vua, con đường này đã được trang trí hàng nghìn tấm panel chiếu sáng và các hình khối ánh sáng khác nhau tạo ra một không gian lung linh cho người dân và du khách.

