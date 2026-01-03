Năm 1960, một nhà vật lý dự báo thế giới sẽ đi đến hồi kết vào năm 2026

Nhà vật lý Heinz von Foerster từng đưa ra dự báo từ năm 1960 rằng thế giới sẽ đi đến hồi kết vào năm 2026. Trong nhận định của mình, ông cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong này chính là tình trạng bùng nổ dân số ở mức vô hạn. Vào đầu năm 2025, chiếc Đồng hồ Tận thế mang tính biểu tượng cũng đã nhích thêm một giây nữa tiến gần hơn đến ngưỡng bị phá hủy.

Nhà vật lý Heinz von Foerster, người đã qua đời năm 2002, từng khẳng định trên ấn phẩm Science vào năm 1960 rằng thế giới sẽ chấm dứt vào khoảng thập niên 2020, theo một báo cáo trên tạp chí Time.

Nhà vật lý người Úc-Mỹ Heinz von Foerster

Hiện tại chúng ta đang ở khá gần với thời điểm mà ông dự đoán. Thêm vào đó, tại thời điểm bắt đầu năm 2025, Đồng hồ Tận thế nổi tiếng cũng đã tiến sát hơn tới sự hủy diệt cuối cùng. Liệu cái kết có thực sự đang ở ngay trước mắt?

Ngày tận thế mà ông đưa ra không còn xa, cụ thể rơi vào ngày 13 tháng 11 năm 2026. Ông đã dự đoán ngày đặc biệt này từ năm 1960 khi công bố các lập luận của mình trên tạp chí Science.

Trong báo cáo của tạp chí Time khi trích dẫn lại nghiên cứu gốc, nhà vật lý này nhận định rằng đời con cháu của chúng ta sẽ không chết vì đói, mà họ sẽ bị chèn ép cho đến chết. Về cơ bản, ông khẳng định nhân loại sẽ diệt vong do dân số tăng lên vô hạn, nếu như trước đó chúng ta không tự hủy diệt bằng chiến tranh hạt nhân hoặc các phương thức khác.

Trong báo cáo, ông giải thích phiên bản ngày tận thế của mình sẽ xảy ra khi số lượng người tiến tới vô hạn và sự đông đúc quá mức sẽ khiến quần thể tự triệt tiêu. Ngày khả thi nhất cho kịch bản này là thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2026. Bất kỳ quần thể nào gia tăng với tốc độ chóng mặt như loài người đang làm đều sẽ đối mặt với rắc rối cuối cùng. Ngay cả công nghệ thực phẩm tốt nhất cũng không thể chạy đua kịp với một đường cong dân số đang ngày càng dốc đứng.

Liệu có thể tránh được ngày tận thế này không? Câu trả lời là có, nhưng phải sử dụng những phương pháp gây tranh cãi. Theo bài báo trên Time, von Foerster tuyên bố rằng nếu nhân loại muốn tránh kịch bản quá tải dân số, họ phải thiết lập một cơ chế kiểm soát gọi là peoplo-stat để giữ dân số thế giới ở mức mong muốn.

Điều này có thể được thực hiện bằng những phương pháp mà ông coi là tương đối ít đau đớn ở thời điểm đó, chẳng hạn như đánh thuế nặng đối với những gia đình có nhiều hơn hai con. Ông cảnh báo rằng trong tương lai việc này sẽ khó khăn hơn vì khoảng cách giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử đang mở rộng theo từng phút. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với đánh giá này. Các nhà phê bình đã chỉ ra thời gian thai sản của con người và thực tế là sự tăng trưởng theo hàm số mũ hiếm khi duy trì ổn định làm lý do tại sao lý thuyết của ông khó có thể xảy ra.

Đồng hồ Tận thế là gì?

Theo lần điều chỉnh chiếc đồng hồ này vào đầu năm 2025, nhân loại đang ở thời điểm gần với sự tự hủy diệt nhất từ trước đến nay. Chiếc đồng hồ biểu tượng được đặt ở mức 89 giây trước nửa đêm sau khi đã tiến thêm một giây vào năm 2024.

Chiếc đồng hồ Tận thế biểu tượng (Ảnh: ABC News)

Ban đầu, đồng hồ được khởi xướng vào năm 1947 để đo lường nguy cơ thảm họa hạt nhân. Trong hai thập kỷ qua, ba lĩnh vực quan trọng khác đã được bổ sung bao gồm biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và vấn đề tin giả, thông tin sai lệch. Hiện tại, đồng hồ đang ở vị trí gần mốc nửa đêm nhất kể từ khi ra đời.

Dù đồng hồ chỉ nhích thêm một giây, nhưng đó là một chỉ số quan trọng về những mối nguy hiểm mà thế giới đang đối mặt. Dan Holz, chủ tịch hội đồng khoa học và an ninh của Bản tin các nhà khoa học nguyên tử, cho biết khi chúng ta đang đứng ở bờ vực thẳm, điều duy nhất không nên làm là tiến thêm một bước nữa. Họ cho rằng dựa trên những gì đã xảy ra trong năm qua, thế giới chưa thấy được tiến trình cần thiết và ở một số lĩnh vực cần quan tâm, mọi thứ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Do đó, kim đồng hồ vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Nguồn: Providence Journal