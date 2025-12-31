Lời tiên tri rùng rợn của Baba Vanga về ngày tận thế nhân loại

Nhà tiên tri mù Baba Vanga.

Baba Vanga, nhà tiên tri mù người Bulgaria, thường được gọi là “Nostradamus vùng Balkan”, đã để lại nhiều lời dự báo gây chấn động trước khi qua đời gần 30 năm.

Theo các nguồn ghi chép, bà từng dự đoán chính xác những biến cố lớn như vụ khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ hay đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lời tiên tri được cho là quan trọng nhất chính là về ngày tận thế tuyệt đối của nhân loại.

Baba Vanga được cho là khẳng định năm 5079, một sự kiện vũ trụ “không thể tưởng tượng nổi” sẽ xảy ra, dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của vũ trụ và chấm dứt sự tồn tại của loài người.

Đây được xem là mốc cuối cùng trong chuỗi dự báo dài hạn mà bà để lại, mô tả tiến trình phát triển, mở rộng và suy tàn của nhân loại qua nhiều thế kỷ.

Dòng thời gian các sự kiện trước ngày diệt vong

Trong lời tiên tri, Baba Vanga không chỉ đưa ra năm kết thúc mà còn phác thảo một dòng thời gian chi tiết về sự tiến hóa và biến cố của nhân loại:

Năm 3005: xảy ra một cuộc chiến trên sao Hỏa.

Năm 3010: Mặt Trăng va chạm, gây ra thảm họa lớn.

Năm 3797: sự sống trên Trái Đất tuyệt chủng, nhưng con người đã kịp di cư và định cư trên một hành tinh mới.

Đến thế kỷ 43: nhân loại đạt bước tiến vượt bậc về công nghệ và đạo đức, chữa khỏi mọi bệnh tật.

Ngoài ra, bà còn dự đoán rằng trong quá trình phát triển, con người sẽ mở rộng khắp hệ Mặt Trời, đạt đến khả năng bất tử và thậm chí giao tiếp với các nền văn minh ngoài Trái Đất trước khi đối diện biến cố cuối cùng.

Các cột mốc quan trọng trong nhiều thế kỷ trước năm 5079 bao gồm một cuộc chiến trên sao Hỏa năm 3005, một vụ va chạm với Mặt Trăng năm 3010 và sự tuyệt chủng của sự sống trên Trái Đất năm 3797, thời điểm mà loài người đã kịp định cư trên một hành tinh mới.

Di sản của “Nostradamus vùng Balkan”

Baba Vanga qua đời năm 1996 ở tuổi 85, nhưng những lời tiên tri của bà vẫn tiếp tục gây chú ý và tranh luận. Dù không có bằng chứng khoa học xác nhận, nhiều người tin rằng các dự báo của bà đã phản ánh chính xác nhiều sự kiện lịch sử.

Lời tiên tri về năm 5079 được xem là “chốt hạ” cho toàn bộ nhân loại, khi vũ trụ sẽ bị phá hủy bởi một biến cố vũ trụ khổng lồ. Đây là một trong những dự báo gây ám ảnh nhất, khiến nhiều người vừa tò mò vừa lo sợ về tương lai xa xôi của loài người.

