Người phụ nữ gây sốc khi đứng lau cửa sổ ở tầng 16

Đoạn clip gây sốc cho thấy người phụ nữ đang đùa giỡn với tử thần khi đứng ở gờ hẹp bên ngoài tầng 16 của tòa nhà chung cư ở Gold Coast, Úc.

Có thể thấy người phụ nữ ở khu chung cư Peninsula, trên đường Clifford Street, đang lau chùi cửa sổ bất chấp mối nguy hiểm rõ ràng và cận kề.

Người này sau đó trèo ra khỏi cửa sổ, đặt một chiếc ghế lên gờ cửa sổ và thản nhiên bước lên trên. Dường như không hề nao núng, cô ấy tiếp tục lau chùi cửa kính một cách cẩn thận.

Người quay phim cho biết họ không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến và nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát về vụ việc. Tuy nhiên, không có nhà chức trách nào đến.

Hình ảnh người phụ nữ đứng lau cửa sổ ở tầng 16 được ghi lại.

Đoạn clip đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, với nhiều người dùng bày tỏ sự bàng hoàng trước việc người phụ nữ suýt gặp phải tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc cũng đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới về vấn đề an toàn xây dựng.

Ann Wason Moore đã đề cập đến vấn đề này trong một bài bình luận trên tờ The Gold Coast Bulletin, kêu gọi mọi người cần có ý thức hơn về an toàn cá nhân.

Các rủi ro liên quan đến té ngã trong nhà cũng đã được ghi nhận rõ ràng. Dữ liệu từ Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho thấy những tai nạn trong gia đình có thể tránh được là nguyên nhân chính dẫn đến các ca nhập viện và trong một số trường hợp còn gây tử vong.

Trong năm 2022 - 2023, té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do chấn thương ở cả nam và nữ.

Chỉ riêng trong năm 2023 - 2024, các vụ ngã đã dẫn đến khoảng 248.000 ca nhập viện – chiếm khoảng 40% tổng số ca nhập viện do chấn thương. Đáng buồn thay, hiện tượng này không chỉ giới hạn ở Úc.

Vào tháng 11, một bé trai hai tuổi đã tử vong sau khi ngã từ tầng 20 của một tòa nhà chung cư ở New Jersey.