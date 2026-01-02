Thảm kịch cháy quán bar ở Thụy Sĩ: Nghi do pháo hoa làm bén lửa trần nhà

Trong video, có thể thấy ngọn lửa nhanh chóng lan lên trần nhà phía trên khu vực quầy bar.

Hình ảnh chụp từ video dường như cho thấy khoảnh khắc ngọn lửa bùng phát tại quầy bar.

Các nhân chứng cho biết nhiều người bị thương được sơ cứu trong các điểm cấp cứu tạm thời được lập vội trong quán bar gần đó và tại một chi nhánh ngân hàng UBS. Nhiều nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi vừa thoát khỏi hơi nóng trong quán bar thì phải đối mặt ngay với không khí lạnh giá ngoài trời giữa đêm đông.

“Sau đó chỉ còn cảnh xe cứu thương chạy qua chạy lại liên tục”, ông Dominic Dubois, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, kể lại khi các thi thể lần lượt được đưa ra ngoài.

Theo Reuters , một nhân viên phục vụ tại nhà hàng gần đó (xin được giấu tên) cho biết lực lượng cứu hộ đã đề nghị mượn khăn trải bàn trong đêm để phủ lên các thi thể, nhằm che khuất tầm nhìn của những người xung quanh.

Theo cập nhật của RIA Novosti, đại sứ Italia tại Bern, Gian Lorenzo Cornado, đã cho biết vụ việc xảy ra do pháo hoa.

" Vụ việc xảy ra do một quả pháo hoa được ném vào trần nhà, khiến trần nhà bốc cháy" , ông nói với đài truyền hình Tg2 từ hiện trường vụ cháy, đồng thời cho biết thêm rằng không thể xác định danh tính nhiều người chết do bỏng nặng.

Địa điểm xảy ra đám cháy.

Hiện tượng gây nổ bên trong quán bar

Ban đầu, có sự nhầm lẫn về khả năng xảy ra một vụ nổ do thiết bị gây nổ. Tuy nhiên, cảnh sát Thụy Sĩ đã bác bỏ khả năng này.

Theo các điều tra viên, thảm kịch bắt nguồn từ một đám cháy bên trong quán bar Le Constellation, sau đó dẫn đến hiện tượng nổ do cháy lan. Hãng AP dẫn lời giới chức Thụy Sĩ cho biết vụ cháy được mô tả là một “embrasement généralisé” – thuật ngữ chuyên ngành của lính cứu hỏa Pháp, chỉ tình trạng lửa làm giải phóng khí dễ cháy tích tụ, dẫn đến hiện tượng “flashover” hoặc “backdraft” (bùng cháy dữ dội hoặc nổ ngược). Nhiều nạn nhân bị bỏng nặng và hít phải khói độc.

Các đội pháp y quốc gia của Thụy Sĩ đã có mặt tại hiện trường. Dù có nhiều lời kể khác nhau về cách ngọn lửa bắt đầu và lan rộng nhưng giới chức loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công có chủ ý hay khủng bố.

Bà Beatrice Pilloud, công tố viên trưởng bang Valais, cho biết hiện vẫn còn quá sớm để xác định nguyên nhân chính xác. Một số video lan truyền trên mạng xã hội - vẫn đang được xác minh - cho thấy đám cháy có thể bắt đầu ở tầng hầm quán bar, có khả năng liên quan đến nến hoặc pháo que.

Hiện trường bên trong sau vụ cháy. (Ảnh: Reuters)

Hệ thống y tế quá tải, nạn nhân được chuyển đi nhiều nước

Các bệnh viện trên khắp Thụy Sĩ và cả nước ngoài đã tiếp nhận nạn nhân. Bệnh viện Đại học Lausanne cho biết tiếp nhận 22 bệnh nhân trong độ tuổi từ 16 đến 26, phần lớn là những ca nặng nhất. Bệnh viện Đại học Zurich đang điều trị cho 12 người, trong khi các bệnh nhân bị tổn thương đường hô hấp được chuyển đến Bern.

Italia đã thông báo sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân tại các trung tâm bỏng chuyên khoa và ít nhất một nạn nhân đã được chuyển sang Stuttgart (Đức) để điều trị. Trước đó, chính quyền bang Valais cho biết các bệnh viện địa phương quá tải và kêu gọi người dân hạn chế tối đa các hoạt động có nguy cơ gây tai nạn.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đại học Lausanne, bà Claire Charmet, quá trình hồi phục của các bệnh nhân nặng sẽ “rất dài và khắc nghiệt, kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng”.

Nhiều người vẫn chờ tin tức của người thân. (Ảnh: Reuters)

Những chi tiết đang được xem xét

Một bức ảnh chưa được xác thực lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một phụ nữ mặc váy đen đứng ở tầng hầm quán bar, cầm một chai champagne cỡ lớn, với ngọn lửa trắng lớn bốc lên từ miệng chai, được cho là có thể gây ra đám cháy.

Một nhân chứng cho biết ông đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh và nhìn thấy nhiều người nằm bất động trên mặt đất sau khi vụ hỏa hoạn tàn phá quán bar Le Constellation tại Crans-Montana, Thụy Sĩ.

“ Có người hét lên, rồi tôi thấy nhiều người nằm trên đất, có lẽ đã chết. Họ được phủ áo khoác lên mặt ”, ông Samuel Rapp, một cư dân địa phương, nói với hãng tin Reuters .

Ông kể thêm rằng sau đó ông nhận được nhiều đoạn video ghi lại cảnh hỗn loạn bên trong quán bar, khi mọi người cố gắng thoát thân trong tuyệt vọng. “Họ chen lấn, giẫm đạp lên nhau nên rất khó thoát ra qua lối cửa. Có người còn kêu lên: Cứu tôi với. Xin hãy cứu chúng tôi".

Xe cấp cứu tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Theo BMFTV , một số nhân chứng nói nguyên nhân cháy bắt nguồn từ pháo que gắn trên chai champagne. “ Một số nữ phục vụ mang những chai champagne có gắn pháo que và đưa chúng lên cao, rất gần trần nhà, khiến trần bắt lửa ", một nhân chứng cho biết.

Nhân chứng thứ hai nói thêm: “Có một nữ phục vụ đứng trên vai một nhân viên khác và chai champagne cùng ngọn lửa chỉ cách trần nhà vài cm ".

Theo lời kể, khi trần nhà bốc cháy, ngọn lửa lan cực nhanh. “ Chỉ trong khoảng 10 giây sau khi trần nhà bén lửa, toàn bộ hộp đêm đã chìm trong biển lửa . Tất cả chúng tôi la hét và chạy ra ngoài. Khi quay lại nhìn, lửa đã bùng lên dữ dội ", một nhân chứng nói.

Cả hai nhân chứng đều khẳng định với BFMTV rằng vào thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong quán bar có ít nhất 200 người.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo quốc tế đã gửi lời chia buồn, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người bày tỏ “nỗi xúc động sâu sắc” và cam kết về sự đoàn kết hoàn toàn của Pháp với Thụy Sĩ.

Chủ cửa hàng quần áo Dédé đối diện quán bar cho biết Le Constellation là điểm tụ tập quen thuộc của giới trẻ địa phương, trong đó có cả những thiếu niên mới 14 tuổi. Một số nhân chứng nói rằng tại các bữa tiệc đêm giao thừa, sự kiểm soát độ tuổi của khách vào quán thường lỏng lẻo.

Ulysse Brozzo (16 tuổi), huấn luyện viên trượt tuyết làm việc theo mùa tại Crans-Montana, cho biết nhiều bạn bè của cậu có mặt trong quán khi vụ cháy xảy ra. Một người quen hiện đang hôn mê tại bệnh viện Sion.

Theo Brozzo, quán bar có hai tầng, với cầu thang hẹp dẫn xuống câu lạc bộ ở tầng hầm, nơi nhiều người có thể đã bị mắc kẹt và ngạt khói. Cậu cũng cho biết quán có phục vụ shisha và suy đoán than nóng từ shisha có thể đã gây ra đám cháy.

(Nguồn: Reuters, The Guardian, CNN )