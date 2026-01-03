Chiến dịch trấn áp tham nhũng cải tạo chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc)

Cơ quan chống tham nhũng của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ 21 người tình nghi tham nhũng liên quan đến hoạt động cải tạo tại 2 khu chung cư.

Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp tham nhũng trong lĩnh vực cải tạo chung cư, được triển khai trong bối cảnh chính quyền đặc khu siết chặt quản lý ngành xây dựng sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 11/2025, khiến hơn 160 người thiệt mạng.

Cải tạo chung cư cũ ở Hong Kong (Ảnh: TTXVN)

Những người bị bắt bao gồm các đối tượng môi giới, tư vấn dự án, nhà thầu xây dựng, cùng một số thành viên ban quản lý cư dân của khu chung cư liên quan.

Sau thảm họa cháy tại tổ chung cư Wang Fuk, giới chức Hong Kong đã thành lập một ủy ban điều tra độc lập nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời rà soát toàn diện ngành xây dựng để xác định liệu có hành vi thông thầu, dàn xếp đấu thầu trong quá trình cải tạo công trình hay không.