Hong Kong (Trung Quốc) khuyến cáo thận trọng khi đăng hình ảnh trẻ em lên mạng

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Hong Kong (Trung Quốc) nhắc nhở người dân, trong đó có các trường học, cần cẩn trọng khi xử lý các vấn đề liên quan đến hình ảnh và video của trẻ em, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về công nghệ deepfake.

Để nâng cao nhận thức của xã hội về các hành vi lạm dụng deepfake như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo và bạo lực tình dục bằng hình ảnh, cơ quan giám sát quyền riêng tư Hong Kong đã đưa ra danh sách các đề xuất dành cho phụ huynh và trường học. Theo đó, phụ huynh được khuyến cáo nên cân nhắc kỹ trước khi đăng ảnh hoặc video của con lên mạng, kiểm tra lại cài đặt quyền riêng tư của tài khoản mạng xã hội.

Các trường học được khuyến nghị tránh đăng tải ảnh chân dung cận cảnh học sinh, lưu trữ dữ liệu cá nhân của học sinh trên các nền tảng an toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch ứng phó để xử lý các sự cố liên quan đến deepfake. Deepfake là công nghệ trí tuệ nhân tạo có khả năng bắt chước và thay thế khuôn mặt, giọng nói hoặc hành động của một người bằng cách sử dụng hình ảnh, video và bản ghi âm giọng nói của người đó.