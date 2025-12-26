Nhìn Charlotte tíu tít bên các chị em họ, Thân vương William thốt lên một câu khiến cha mẹ nào cũng rưng rưng đồng cảm

Nếu như mọi năm, cậu út Louis với những biểu cảm "meme" để đời luôn là tâm điểm của truyền thông, thì Giáng sinh năm nay, sự chú ý lại va vào những cô công chúa nhỏ. Sải bước đầy tự tin đến nhà thờ St. Mary Magdalene, Công chúa Charlotte không chỉ đi cùng bố mẹ và các anh em trai, mà còn tíu tít bên cạnh những cô chị em họ thân thiết. Nhìn lũ trẻ quấn quýt bên nhau, cười nói rộn ràng giữa tiết trời lạnh giá của Norfolk, người ta mới thấm thía chia sẻ đầy ruột gan của Thân vương William về niềm hạnh phúc giản đơn của một người cha: Chẳng cần quà cáp xa xỉ, chỉ cần thấy các con được vui đùa cùng con của anh chị em họ mình, đó mới thực sự là Tết, là Lễ, là gia đình.

"Hội chị em" quyền lực và đáng yêu nhất Sandringham

Trong không khí hân hoan của ngày Lễ Giáng sinh, các thành viên Hoàng gia Anh bao gồm Vương phi Kate, Thân vương William cùng ba người con là George, Charlotte và Louis đã cùng nhau thực hiện truyền thống đi bộ đến nhà thờ. Nhưng năm nay, ống kính máy quay đã bắt được những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào khi Charlotte, cô bé 10 tuổi với phong thái ngày càng chững chạc, không chỉ đi bên cạnh gia đình nhỏ của mình mà còn nhập hội cùng Mia Tindall (11 tuổi) và Lena Tindall (7 tuổi) - hai cô con gái rượu của Zara Tindall, em họ của William.

Hình ảnh ba cô bé sàn sàn tuổi nhau, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, thi thoảng lại trao cho nhau những ánh nhìn lém lỉnh trước khi tiến đến chào hỏi người dân, thực sự đã làm "mềm lòng" cả những người khó tính nhất. Nó gợi lên một cảm giác rất đời thường, rất gần gũi, giống như bất kỳ gia đình nào trong chúng ta mỗi dịp sum vầy, khi lũ trẻ được "thả" về với nhau và tạo nên một thế giới riêng đầy ắp tiếng cười.

Đây không phải là lần đầu tiên công chúng được chứng kiến mối quan hệ khăng khít đến mức "như hình với bóng" giữa Charlotte và các cô chị em họ. Nếu ai còn nhớ Giáng sinh năm 2023, một câu chuyện nhỏ nhưng ấm áp đã được lan truyền mạnh mẽ: Khi một người dân trong đám đông ngỏ ý tặng hoa cho Charlotte, cô công chúa nhỏ đã quay sang Mia và nói: "Cậu nhận lấy đi nhé". Khoảnh khắc Mia cười tươi rạng rỡ nhận lấy bó hoa ấy đã chứng minh sự gắn kết không chút khoảng cách giữa những đứa trẻ hoàng gia. Hay như hình ảnh Hoàng tử bé Louis nắm chặt tay Mia trên đường đến nhà thờ năm ngoái cũng đủ để thấy, giữa những quy tắc hoàng gia nghiêm ngặt, tình thân vẫn là thứ tỏa sáng rực rỡ nhất.

Nỗi lòng của những ông bố: "Chỉ mong con cái thân nhau như chúng ta ngày trước"

Có lẽ, người hạnh phúc nhất khi chứng kiến cảnh tượng này không ai khác chính là Thân vương William. Ở tuổi 43, khi đã trải qua đủ mọi thăng trầm và gánh vác trọng trách của một người thừa kế ngai vàng, niềm vui của anh trong những ngày lễ lại giản dị đến bất ngờ. William từng tâm sự rất thật lòng rằng, một trong những điều anh yêu thích nhất vào dịp Giáng sinh là được nhìn thấy George, Charlotte và Louis chơi đùa cùng "con cái của các em họ tôi".

Anh bảo, vì cả năm mỗi người mỗi việc, sống rải rác khắp nơi nên những khoảnh khắc đại gia đình tụ họp thế này là vô cùng hiếm hoi và quý giá. "Khi nhìn thấy các con gặp gỡ con của các em họ, thấy chúng vui vẻ chơi đùa cùng nhau, tôi cảm thấy điều đó thật đặc biệt. Tôi mong chờ điều đó rất nhiều", William chia sẻ. Anh cũng hóm hỉnh thừa nhận rằng, Giáng sinh khi có con nhỏ là một "cuộc chơi hoàn toàn khác", ồn ào hơn, náo nhiệt hơn, nhưng cũng hạnh phúc hơn gấp bội phần.

Đồng quan điểm với anh vợ, Mike Tindall - chồng của Zara Tindall, cựu cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp cũng từng chia sẻ trên chương trình Good Morning Britain về mối duyên nợ giữa hai gia đình. Anh cho biết sự phát triển của gia đình mình và gia đình Thân vương William dường như hòa quyện vào nhau. "Lũ trẻ rất, rất thân thiết với nhau. Thật tuyệt vời khi chúng luôn có những người anh chị em họ cùng trang lứa để cùng lớn lên, cùng trưởng thành", Mike nói. Có lẽ đối với những bậc làm cha làm mẹ, dù là hoàng thân quốc thích hay người bình thường, di sản lớn nhất họ muốn để lại cho con cái không phải là tước hiệu hay tài sản, mà chính là tình thân, là những người bạn ấu thơ sẽ cùng đi bên nhau suốt cuộc đời dài rộng.

Những vắng mặt và sự tiếp nối thế hệ

Bên cạnh "hội chị em" náo nhiệt ấy, bữa trưa Giáng sinh tại Sandringham chắc chắn còn rộn ràng hơn nữa với sự góp mặt của những thành viên nhí còn quá nhỏ để đi bộ đến nhà thờ. Zara và Mike còn có cậu con trai út Lucas 4 tuổi đang đợi ở nhà. Công chúa Eugenie và Công chúa Beatrice cũng xuất hiện rạng rỡ. Beatrice đi cùng chồng Edoardo Mapelli Mozzi, tuy nhiên năm nay cậu con riêng Wolfie (9 tuổi) của chồng cô vắng mặt, và hai cô con gái nhỏ Sienna (4 tuổi) cùng Athena (11 tháng tuổi) cũng ở lại nhà do còn quá bé. Tương tự, Eugenie và chồng Jack Brooksbank cũng "trốn con" đi lễ, để lại hai cậu bé August (4 tuổi) và Ernest (2 tuổi) ở nhà.

Trong bức tranh đoàn viên ấm cúng ấy, người ta vẫn thoáng chút tiếc nuối khi nhắc đến những người vắng mặt. Hai người em họ gần gũi của George, Charlotte và Louis là Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi) - con của Harry và Meghan chưa bao giờ tham gia vào cuộc đi bộ truyền thống này. Gia đình Công tước xứ Sussex vẫn đón Giáng sinh tại California đầy nắng ấm, nơi họ đã định cư từ năm 2020. Dẫu vậy, nhìn vào nụ cười của Charlotte, cái nắm tay của Louis hay ánh mắt lấp lánh của Mia, người ta vẫn tin rằng thế hệ tương lai của Hoàng gia Anh đang được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy ắp tình yêu thương và sự gắn kết, đúng như những gì William và Kate luôn nỗ lực xây dựng.