Hai ngôi sao mạng xã hội lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay

Cuộc ẩu đả giữa nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Martins Otse, được biết đến với cái tên Very Dark Man (VDM), và diễn viên hài Freedom Atsepoyi, còn được gọi là Mr Jollof đã xảy trên chuyến bay của hãng hàng không United Nigeria Airlines.

Hai ngôi sao mạng xã hội lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay

Đoạn clip cho thấy cặp đôi biến lối đi trên chiếc Airbus A320 thành một sàn đấu quyền anh trong khi hành khách hoảng loạn và phi hành đoàn cố gắng can ngăn cuộc ẩu đả.

uộc ẩu đả nổ ra khi hai người đang lên chuyến bay đến Lagos. Nguồn: Viral Press

Người phát ngôn của hãng hàng không, Chibuike Uloka, cho biết những người có ảnh hưởng đã xích mích trong quá trình lên máy bay tại Sân bay Quốc tế Asaba, ở Nigeria vào hôm 17/11.

Uloka nói: "Tuân thủ đầy đủ các quy trình an toàn hàng không toàn cầu, phi hành đoàn của chúng tôi đã phản ứng ngay lập tức và chuyên nghiệp để xoa dịu tình hình.

Cả hai hành khách đã bị đưa xuống máy bay ngay lập tức để đảm bảo an toàn, thoải mái cho tất cả các hành khách và thành viên phi hành đoàn khác".

Cặp đôi đánh nhau đã bị bắt giữ trong khi chuyến bay tiếp tục hoạt động bình thường, khởi hành từ Asaba lúc 9h47 và đến Lagos lúc 10h33.

Không ai biết điều gì đã gây ra cuộc ẩu đả giữa VDM và Mr Jollof, nhưng Cơ quan Hàng không Dân dụng Nigeria (NCAA) cho biết họ sẽ điều tra vụ việc.

Ngày 18/11, Mr Jollof đã đăng một bài viết trên trang Instagram có 1 triệu người theo dõi của mình để nói về vụ ẩu đả, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai đến NCAA, hãng hàng không United Nigeria Airlines và các hành khách khác.

Anh cũng nhấn mạnh rằng sự việc này không giống với tính cách của mình và anh chỉ bắt đầu ra tay để tự vệ.