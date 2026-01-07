Trung Quốc cố gắng giảm cân cho mèo béo

Các tập đoàn dược phẩm khổng lồ ở Trung Quốc đang chạy đua để điều chỉnh công thức thuốc GLP-1 cho vật nuôi, cùng nhiều ứng dụng khác, với hy vọng rằng những chủ nuôi quan tâm đến sức khỏe sẽ sẵn lòng chi trả.

Trung Quốc đã bắt đầu điều chỉnh các công nghệ giảm cân ban đầu được phát triển cho con người để sử dụng cho vật nuôi, khi các nhà sản xuất dược phẩm nhắm mục tiêu vào tỷ lệ béo phì trong số lượng chó và mèo đang ngày càng tăng ở nước này.

Ngày 26 tháng 12, tập đoàn dược phẩm khổng lồ Huadong Medicine của Trung Quốc thông báo rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ sớm bắt đầu xem xét loại thuốc giảm cân mới dành cho mèo trưởng thành béo phì của hãng này - một trong những sản phẩm đầu tiên được đưa vào quy trình kiểm duyệt của Trung Quốc.

Thuốc pribopeptide là một loại thuốc tiêm tác dụng kéo dài, tương tự như tirzepatide, được công ty dược phẩm Eli Lilly của Mỹ tiếp thị với tên gọi Zepbound. Nó hoạt động như một chất "chủ vận" kép, nhắm vào các thụ thể hormone liên quan đến việc giảm cân: thụ thể GLP-1 và GIP.

Theo Huadong Medicine, kết quả từ một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III cho thấy những con mèo được điều trị đã giảm trung bình gần 10% trọng lượng cơ thể ban đầu trong vòng sáu tuần với liều lượng khuyến cáo.

Đầu tháng này, hai gã khổng lồ dược phẩm Trung Quốc và Mỹ, Fosun Pharma và Pfizer, đã công bố một thỏa thuận mang tính bước ngoặt để cùng nhau phát triển, sản xuất và thương mại hóa một chất chủ vận thụ thể GLP-1 để kiểm soát cân nặng mãn tính ở cả người và động vật.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế "thú cưng" của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 811 tỷ nhân dân tệ (116 tỷ USD) vào năm 2025 và vượt mốc 1 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2027, theo một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Trung Quốc iiMedia Research.

"Thế hệ trẻ coi thú cưng như thành viên trong gia đình, và mối liên hệ tình cảm này đã thúc đẩy hành vi tiêu dùng cá nhân hóa thú cưng", Zhang Yi, nhà phân tích trưởng tại iiMedia, chia sẻ với truyền thông.

Sự thay đổi này đã thúc đẩy sự mở rộng các dịch vụ và sản phẩm trên mọi khía cạnh chăm sóc thú cưng - từ thức ăn và quần áo đến châm cứu và hỏa táng. Nó cũng làm tăng nhu cầu về việc quản lý chặt chẽ hơn và đào tạo chuyên nghiệp.

Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Thú cưng Trung Quốc, tổng số thú cưng ở Trung Quốc đạt 430 triệu con vào năm 2024, trong đó hơn 120 triệu con mèo và chó sống ở khu vực thành thị. Gần một phần ba số mèo ở thành thị bị béo phì, một tình trạng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, các vấn đề về hô hấp và rối loạn khớp cao hơn.

Mặc dù chủ nuôi thú cưng ngày càng sẵn sàng đầu tư vào chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, việc điều chỉnh thuốc giảm cân cho động vật vẫn còn nhiều thách thức, do sự khác biệt về đặc điểm sinh học đặt ra câu hỏi về hiệu quả lâu dài và tác dụng phụ. Việc mở rộng quy mô sản xuất đến mức giá cả phải chăng cho thị trường thú cưng rộng lớn hơn lại càng gặp thêm nhiều khó khăn.

Nguồn: Sixth Tone