CIA chính thức phản hồi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa chính thức đưa ra phản hồi về khả năng sao chổi 3I/ATLAS là một mối đe dọa tiềm tàng từ người ngoài hành tinh.

Được phát hiện lần đầu vào tháng 7 năm ngoái, sao chổi 3I/ATLAS đã trở thành chủ đề nóng hổi trong những tháng cuối năm 2025. Nhiều giả thuyết cho rằng khối đá không gian này thực chất là một tàu trinh sát của người ngoài hành tinh đang thu thập thông tin để chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng Trái Đất.

3I/ATLAS - Sao chổi hay tàu vũ trụ ngoài hành tinh?

Dù Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã nhanh chóng bác bỏ những tuyên bố này, các nhà khoa học như Avi Loeb vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm của mình. Nhà vật lý học tại Harvard này từng khẳng định rằng sự thật về vật thể liên sao sẽ được tiết lộ vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, thời điểm đó đã trôi qua mà không có dấu vết nào của những người hành tinh xanh hay đĩa bay của họ.

Trong khi phần lớn thế giới đã thôi bàn tán, Loeb và một số người tin vào giả thuyết 3I/ATLAS vẫn giữ lập luận rằng chúng ta không thể loại trừ khả năng có người ngoài hành tinh. Về mặt kỹ thuật, điều này là đúng, nhưng xác suất xảy ra lại cực kỳ thấp.

Trong bài đăng mới nhất trên nền tảng Medium, Loeb đã đề cập đến câu trả lời mà nhà nghiên cứu UFO John Greenewald Jr. nhận được từ CIA. Khi phản hồi yêu cầu về quyền tự do thông tin của Greenewald Jr., cơ quan tình báo Mỹ tuyên bố họ không thể xác nhận cũng như phủ nhận sự tồn tại hoặc không tồn tại của các hồ sơ liên quan đến 3I/ATLAS.

Bài đăng của nhà nghiên cứu UFO John Greenewald Jr. về câu trả lời của CIA

CIA cho biết thêm rằng chính việc có hay không các hồ sơ như vậy hiện đang được phân loại là thông tin mật.

Đưa ra ý kiến về phản hồi này, Loeb nói rằng thật đáng ngạc nhiên khi thấy CIA đưa ra câu trả lời mơ hồ như vậy, nhất là khi NASA đã khẳng định sao chổi này hoàn toàn có nguồn gốc tự nhiên.

Cụm từ “không xác nhận cũng không phủ nhận” được gọi là phản hồi Glomar, thường được các quan chức Mỹ sử dụng để đưa ra những câu trả lời mập mờ có chủ đích. Cách nói này được tạo ra nhằm bảo vệ các thông tin có thể gây nguy hại đến an ninh quốc gia nếu được công bố rộng rãi.

Loeb cho rằng quyết định này của CIA là hoàn toàn có lý. Ông thừa nhận rằng các quan chức chính phủ có lẽ đã muốn xác minh xem 3I/ATLAS có phải là mối đe dọa hay không, dù khả năng đó rất thấp. Tuy nhiên, việc xác nhận sự tồn tại của các hồ sơ mật có thể khiến công chúng hoảng loạn vì lo ngại chính phủ đang che giấu sự thật.

Ông nói thêm rằng đây là một chính sách khôn ngoan nhằm giảm thiểu sự bất ổn trong xã hội hoặc sự mất ổn định của thị trường tài chính, nhất là vào thời điểm mà một sự kiện thiên nga đen (những sự kiện cực kỳ hiếm gặp, nằm ngoài khả năng dự đoán thông thường nhưng lại gây ra những hậu quả vô cùng lớn và làm thay đổi hoàn toàn cục diện xã hội) vẫn bị coi là rất khó xảy ra.

Khi nhìn nhận theo cách đó, phản hồi của CIA thực sự mang một ý nghĩa rất logic.

Nguồn: Ladbible