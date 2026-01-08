Hàn Quốc mở đợt cao điểm toàn quốc trấn áp nạn bóc lột lao động di cư

Lao động di cư thu hoạch và đóng gói rau củ trong nhà kính ở Gasan-myeon, Hàn Quốc (Ảnh: The New York Times)

Động thái mở đợt cao điểm toàn quốc trấn áp nạn bóc lột lao động di cư diễn ra trong bối cảnh gia tăng số vụ liên quan đến cưỡng bức lao động di cư trong những năm gần đây ở Hàn Quốc.

Thông báo của Chính phủ Hàn Quốc nêu rõ từ ngày 8/1 - 31/3, Bộ Việc làm và Lao động phối hợp cùng Bộ Tư pháp Hàn Quốc và chính quyền các địa phương tiến hành những cuộc thanh tra chung. Đợt cao điểm trấn áp nạn bóc lột lao động di cư tập trung chủ yếu vào các cơ sở nông nghiệp và thủy sản đang sử dụng lao động thời vụ nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên 2 Bộ trên triển khai chiến dịch thanh tra chung chuyên biệt nhằm bảo vệ người lao động nước ngoài khỏi các hành vi lạm dụng gắn với buôn người.

Chiến dịch được thúc đẩy sau vụ việc gây chú ý xảy ra cuối năm 2025, khi có 9 lao động nông nghiệp người Philippines tố cáo đã bị ngược đãi nghiêm trọng. Sau đó, họ đã được xác định là nạn nhân của nạn buôn người. Vụ việc khiến chính phủ Philippines tạm thời đình chỉ việc phái cử lao động từ 15 khu vực liên quan đến chương trình này.

Theo số liệu, số vụ buôn người có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2023 có 3 vụ. Đến năm 2025, con số này đã tăng lên hơn 40 vụ. Toàn bộ nạn nhân đều là người nước ngoài và hình thức phổ biến nhất thường là bị bóc lột sức lao động.

Trong những vụ việc này, các môi giới trái phép thường thu phí bất hợp pháp, khiến người lao động lâm vào cảnh nợ nần ngay từ trước khi làm việc. Tiền lương của họ bị chiếm dụng hoặc giữ lại để gây sức ép, thậm chí cả giấy tờ tùy thân cũng bị tịch thu. Vì thế, đợt thanh tra này sẽ tập trung vào việc phát hiện các lao động bị cưỡng bức, quấy rối tại nơi làm việc, những nơi có điều kiện ăn ở không bảo đảm và mạnh tay xử lý các đường dây môi giới bất hợp pháp.