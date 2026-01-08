Xả súng tại bãi đậu xe nhà thờ ở Salt Lake (Mỹ) khiến nhiều người thương vong

Khu vực xảy ra vụ xả súng (Ảnh: Salt Lake Tribune)

Trong số 6 người bị thương trong vụ xả súng, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch - phát ngôn viên Sở Cảnh sát Salt Lake City, Glen Mills, cho biết. Tình trạng của 3 người còn lại chưa được xác định ngay lập tức vì họ được đưa đến bệnh viện bằng ô tô riêng. Tất cả đều là người trưởng thành.

Vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ Rose Park 5th Ward thuộc Giáo hội Chúa Jesus Kito tại số 660 đường N. Redwood - nơi nhà thờ Riverside 2nd Ward cũng nhóm họp. Cuộc gọi báo về vụ xả súng ban đầu được nhận vào khoảng 21h30 ngày 7/1 (giờ địa phương, tức sáng 8/1 theo giờ Việt Nam).

Hai giáo khu nhóm họp tại nhà thờ này là người Tonga - theo thông tin trên trang web của nhà thờ.

Vụ xả súng xảy ra tại bãi đậu xe bên ngoài nhà thờ Rose Park 5th Ward (Ảnh: Salt Lake Tribune)

Khi vụ xả súng tại bãi đậu xe bên ngoài nhà thờ xảy ra - nơi chủ yếu phục vụ các tín đồ người Tonga, nhiều thành viên của cộng đồng người dân đảo Thái Bình Dương và Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Jesus Kito trong khu vực đang tham dự lễ tưởng niệm.

Đối tượng xả súng sau đó đã bỏ trốn về phía Bắc trên đường Redwood - Cảnh sát trưởng thành phố Salt Lake, Brian Redd, cho biết. Tính đến khoảng 23h15 cùng ngày, vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Cả 8 người thương vong trong vụ xả súng đều bị bắn bên ngoài nhà thờ - Cảnh sát trưởng Redd nói. Cảnh sát không tin rằng vụ xả súng là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào tôn giáo, hoặc đó là một vụ tấn công ngẫu nhiên.

Cảnh sát điều tra vụ nổ súng bên ngoài nhà thờ ở khu phố Jordan Meadows, thành phố Salt Lake, ngày 7/1/2026 (Ảnh: Salt Lake Tribune)

Lực lượng chức năng sở tại đang xem xét video giám sát từ các doanh nghiệp gần đó, máy đọc biển số xe trên đường Redwood và đường 700 North.

Ông Redd lưu ý rằng một số người đã bị tạm giữ để thẩm vấn nhưng chưa ai bị coi là nghi phạm. Các nhà điều tra tiếp tục phỏng vấn các nhân chứng vào cuối ngày 7/1. "Chúng tôi đang theo dõi tất cả những manh mối" - ông Redd nói.

Đường Redwood gần nhà thờ vẫn bị phong tỏa vào cuối ngày 7/1. Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh xa khu vực này, đồng thời kêu gọi bất cứ ai có thông tin về vụ xả súng liên hệ với cảnh sát thành phố. Lãnh đạo nhà thờ cam kết hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật nhằm điều tra về vụ xả súng.