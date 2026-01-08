Cô gái trên bao bì cá hộp nổi tiếng - "món quốc dân" trong bữa cơm người Việt suốt bao năm qua hiện ra sao?

Thương hiệu cá hộp Ba Cô Gái (Three Lady Cooks) đến từ Thái Lan có lẽ là cái tên quen thuộc với rất nhiều người Việt trong vài thập kỷ trước, Món ăn này xuất hiện từ những bữa cơm gia đình giản dị đến những ổ bánh mì vội vã buổi sáng. Tuy nhiên, đằng sau logo biểu tượng với hình ảnh ba người phụ nữ cười tươi tắn là một câu chuyện đời thực ít người biết đến.

Cá hộp Ba Cô Gái (Three Lady Cooks) quen thuộc với người Việt

Bí ẩn về danh tính người phụ nữ đứng giữa logo

Nhiều thập kỷ qua, hình ảnh ba cô gái trên bao bì đã trở thành một dấu nhận diện thương hiệu cực kỳ mạnh mẽ. Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra về những nhân vật này, nhưng sự thật lại bắt nguồn từ những con người bằng xương bằng thịt. Năm 2025, một người phụ nữ tên Picha sống tại Chanthaburi, Thái Lan đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi xác nhận mẹ của cô chính là người phụ nữ đứng ở vị trí trung tâm trong logo huyền thoại đó.

Người phụ nữ này là bà Runglawan Sripatimakoon. Ngược dòng thời gian về năm 1972, bà từng là một biểu tượng nhan sắc khi đăng quang Nữ thần Songkran. Thời điểm đó, bà Runglawan không chỉ có nhan sắc nổi bật mà còn là một nữ diễn viên, người dẫn chương trình vô cùng nổi tiếng tại xứ sở Chùa Vàng.

Bà Runglawan Sripatimakoon ngày trẻ

Cơ duyên tạo nên tấm hình huyền thoại

Vào năm 1973, khi đang ở độ tuổi 28 rực rỡ nhất, bà Runglawan được mời chụp ảnh quảng cáo cho một sản phẩm cá hộp mới. Theo chia sẻ từ con gái bà, mức thù lao mà bà nhận được lúc bấy giờ là 500 baht (tương đương khoảng 350.000 đồng theo tỷ giá hiện nay). Vào thời điểm cách đây hơn 50 năm, đây là mức thù lao tiêu chuẩn cho một người mẫu quảng cáo.

Ít ai ngờ rằng, một dự án quảng cáo hiếm hoi mà bà tham gia lại có sức sống bền bỉ đến vậy. Hình ảnh bà cùng hai người phụ nữ khác (được đại diện cho ý tưởng ba đầu bếp cùng kết hợp sẽ tạo ra hương vị tốt hơn) đã vượt ra khỏi biên giới Thái Lan, trở thành biểu tượng ẩm thực tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Việt Nam.

Sau khi logo hoàn thành, bà Runglawan đã phóng to bức ảnh đó và treo trang trọng trong nhà như một kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân.

Gia đình cho biết tấm ảnh được gia đình rất trân quý

Cuộc sống hiện tại của "cô gái trên hộp cá"

Trải qua hơn nửa thế kỷ, "cô gái" xinh đẹp trên bao bì ngày nào giờ đã là một cụ bà hơn 80 tuổi. Hiện tại, bà đang tận hưởng tuổi già bên cạnh con gái Picha và cháu gái. Tuy nhiên, thời gian không bỏ sót một ai, sức khỏe của bà Runglawan hiện đã yếu đi nhiều do mắc các bệnh nền của tuổi già và gặp khó khăn trong việc đi lại.

Cô gái năm ấy hiện đã 81 tuổi

Dù nhan sắc của Nữ thần Songkran năm ấy đã hằn in dấu vết thời gian, nhưng nụ cười rạng rỡ của bà vẫn sẽ mãi lưu giữ trong tâm trí của hàng triệu người tiêu dùng thông qua những lon cá hộp trên kệ bếp. Câu chuyện về bà không chỉ giải đáp sự tò mò của công chúng mà còn cho thấy sự gắn kết kỳ diệu giữa một nhân vật đời thực và một sản phẩm đã trở thành "huyền thoại" trong lòng thực khách bao thế hệ.