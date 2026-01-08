Tin vui cho team mê Thái: Bangkok xây cầu đi bộ đầu tiên qua sông Chao Phraya, thiết kế choáng ngợp ngay gần IconSiam

Mới đây, Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok (BMA) đã chính thức giới thiệu mô hình cây cầu này tới công chúng. Theo thiết kế, cây cầu mang phong cách hiện đại, nổi bật với kết cấu kim loại màu vàng được đan xen theo dạng lưới chéo tinh xảo. Ở khu vực trung tâm cầu, mô hình cho thấy một không gian vườn nhỏ, kết hợp cầu thang và bậc ngồi, cho phép người đi bộ dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh sông Chao Phraya và chụp ảnh.

Thông tin đăng tải trên website chính thức của BMA cho biết, đề xuất xây dựng cầu đi bộ xuất phát từ tốc độ gia tăng dân số và sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các khu vực ven sông. Dù vậy, khả năng kết nối giữa hai bờ Chao Phraya vẫn còn hạn chế. Phần lớn các cây cầu hiện nay được thiết kế phục vụ phương tiện cơ giới, trong khi phà vẫn là lựa chọn chính cho người đi bộ. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là cây cầu đầu tiên trên sông Chao Phraya dành riêng cho người đi bộ.

BMA cũng thừa nhận dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và đối mặt với nhiều thách thức. Khu vực dọc sông Chao Phraya có mật độ hạ tầng cao và hoạt động kinh tế sôi động, dẫn tới những hạn chế về sử dụng đất, cũng như khó khăn trong việc tiếp cận mặt bằng và giải phóng đất phục vụ thi công. Ngoài ra, thiết kế cầu cần được điều chỉnh để không cản trở hoạt động của các tàu chở khách, tàu hàng và tàu du lịch trên sông.

Một yếu tố quan trọng khác là dự án sẽ phải tổ chức trưng cầu ý kiến người dân, đặc biệt là những cư dân sinh sống dọc hai bờ sông, trước khi có thể triển khai.

Sau khi mô hình được công bố, nhiều cư dân mạng Thái Lan bày tỏ sự hào hứng, kỳ vọng cây cầu sẽ trở thành biểu tượng mới của Bangkok và góp phần tạo thêm nguồn thu từ du lịch. Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về tính hiệu quả của ngân sách xây dựng, cũng như kế hoạch bảo trì lâu dài sau khi công trình hoàn thành. Một số người kêu gọi BMA công bố các nghiên cứu khả thi chi tiết, bao gồm dự báo doanh thu và cam kết bảo dưỡng để tránh tình trạng công trình bị xuống cấp hoặc bỏ hoang.

Theo báo cáo của Prop2Morrow, cây cầu đi bộ được đề xuất sẽ kết nối đường Chiang Mai với đường Songwat. Khu vực Songwat, nằm gần khu Chinatown của Bangkok, đang ngày càng thu hút sự chú ý trong những năm gần đây và trở thành điểm đến phổ biến với du khách châu Á.