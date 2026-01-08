Campuchia thanh lý ngân hàng do Trần Chí thành lập

Ngày 8/1, Ngân hàng trung ương Campuchia cho biết Ngân hàng Prince Bank "bị thanh lý theo luật pháp của Vương quốc Campuchia".

Prince Bank là ngân hàng thuộc hệ sinh thái Prince Group của "ông trùm lừa đảo" gốc Trung Quốc Trần Chí .

Thông cáo báo chí cũng nêu rõ Prince Bank không được phép tiến hành các hoạt động như nhận tiền gửi và cung cấp tín dụng. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Morison Kak MKAl được chỉ định là đơn vị thanh lý chính thức để giám sát quá trình này.

Chi nhánh ngân hàng Prince Bank. (Ảnh: Trang web của Prince Bank)

Ngân hàng trung ương Campuchia thông tin thêm khách hàng có tiền gửi tại Prince Bank "có thể rút tiền bình thường bằng cách chuẩn bị giấy tờ rút tiền" và người vay "phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình như bình thường". Trong đó, việc rút tiền được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với Luật Ngân hàng và tổ chức tài chính.

Trần Chí, 37 tuổi, là Chủ tịch sáng lập Prince Holding Group - tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Các đơn vị nòng cốt của tập đoàn gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group và Prince Bank.

Prince Holding Group cho biết đang triển khai các dự án trị giá hơn 2 tỷ USD tại Campuchia, trong đó có trung tâm thương mại Prince Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Theo các nguồn tin truyền thông, Trần Chí sinh ra tại Trung Quốc và mang song tịch Campuchia - Anh. Trên website doanh nghiệp, Trần Chí được giới thiệu là “doanh nhân được kính trọng và nhà hảo tâm nổi bật trong cộng đồng kinh doanh Campuchia”, tham gia nhiều hoạt động từ thiện thông qua Quỹ Prince Foundation.

Hiện tại, Trần Chí đã bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc. Trong tuyên bố chính thức, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết lực lượng chức năng “bắt giữ ba công dân Trung Quốc gồm: Trần Chí, Từ Ký Lương và Thiệu Ký Huy và dẫn độ họ về Trung Quốc”.

Theo đó, chiến dịch được tiến hành hôm 6/1 trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia và theo yêu cầu từ phía Trung Quốc.