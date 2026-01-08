Làm phiên dịch viên khó cỡ nào: Tình huống trong phiên điều trần Quốc hội Hàn Quốc khiến tất cả đều phải toát mồ hôi

Mới đây, một đoạn clip ghi lại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh tranh luận căng thẳng giữa bà Choi Min-hee, Chủ tịch Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Thông tin, Truyền thông và Phát thanh truyền hình Hàn Quốc với ông Harold Rogers, Giám đốc điều hành Coupang. Tuy nhiên, thay vì xoáy sâu vào các vấn đề chuyên môn và điều tra, cộng đồng mạng lần này lại đổ dồn sự chú ý và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nghề phiên dịch viên trước một tình huống khó xử đến nghẹt thở.

Đoạn video viral vì "nỗi khổ" của phiên dịch viên

Xung đột bắt nguồn từ việc bà Choi Min-hee yêu cầu ông Rogers phải sử dụng thiết bị dịch song hành do Quốc hội cung cấp, thay vì chỉ nghe qua phiên dịch viên riêng. Lý do được đưa ra là phía Quốc hội nghi ngờ người thông dịch cá nhân đã dùng từ ngữ giảm nhẹ hoặc thay đổi sắc thái biểu đạt trong các câu trả lời trước đó của lãnh đạo Coupang để làm giảm mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cụ thể, khi ông Rogers dùng cụm từ lowest rate (mức lãi suất thấp nhất), phiên dịch viên lại dịch thành mức tương đối thấp hoặc nằm trong nhóm thấp, dẫn đến sự không hài lòng từ phía các nghị sĩ.

Khoảnh khắc gây bão mạng chính là lúc người phiên dịch viên riêng bị gọi lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người để chất vấn về cách dùng từ. Trong bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng, một bên là sự quyết liệt của chủ tọa yêu cầu phải đeo máy nghe, một bên là thái độ kiên quyết từ chối của vị CEO người nước ngoài khi liên tục khẳng định muốn dùng phiên dịch của mình, người phiên dịch viên bị đặt vào vị thế đứng giữa hai làn đạn.

Nhiều người xem video chia sẻ họ cảm thấy toát mồ hôi hột thay cho người phiên dịch trong hoàn cảnh đó. Nghề phiên dịch vốn dĩ đã áp lực vì phải chuyển tải ngôn ngữ tức thời, nhưng trong một bối cảnh đối đầu trực diện như tại phiên điều trần Quốc hội, áp lực đó còn nhân lên gấp bội. Chỉ cần một từ ngữ được dịch sai lệch sắc thái nhỏ nhất cũng có thể gây ra hiểu lầm tai hại hoặc trở thành cái cớ để các bên tranh cãi.

Phiên dịch viên (áo đen) đã trở thành nhân vật chính

Cuộc đối thoại kéo dài khoảng 6 phút với những lời lẽ đanh thép từ phía các nghị sĩ Hàn Quốc, yêu cầu ông Rogers phải tôn trọng hệ thống của quốc gia sở tại. Cuối cùng, một giải pháp dở khóc dở cười đã được thực hiện: vị CEO này phải đeo thiết bị dịch song hành ở một bên tai, trong khi tai còn lại vẫn nghe phiên dịch viên riêng hỗ trợ. Hình ảnh này hiện đang được lan truyền rộng rãi như một minh chứng cho sự khốc liệt và khó khăn của nghề ngôn ngữ, nơi mà người làm nghề không chỉ cần giỏi ngoại ngữ mà còn phải có một thần kinh thép để trụ vững giữa những xung đột đỉnh điểm.

Nguồn: Daum