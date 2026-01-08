"Visual soái tỷ" đỉnh cao gây sốt của Công chúa Leonor trong bộ quân phục Không quân

Người ta thường nói "Ông trời không cho ai tất cả", nhưng có lẽ câu nói này đã "bỏ quên" Công chúa Leonor của Tây Ban Nha. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng, chiều cao lý tưởng và khí chất vương giả bẩm sinh, cô gái trẻ này còn đang chứng minh cho cả thế giới thấy sức nặng của chiếc vương miện tương lai qua từng bước đi vững chãi trong môi trường quân đội khắc nghiệt.

Xuất hiện bên cạnh Vua cha và Vương hậu trong lễ Pascua Militar (Lễ quân sự đầu năm) mới đây, Leonor trong bộ quân phục Không quân lại một lần nữa khiến công chúng phải thốt lên: Đây mới chính là hình mẫu của một Nữ hoàng thế hệ mới.

Bông hồng thép giữa Quảng trường cung điện

Vào ngày 6/1/2026 theo giờ địa phương, không khí trang nghiêm bao trùm Cung điện Hoàng gia Madrid trong buổi lễ Pascua Militar truyền thống. Như thường lệ, Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia vẫn giữ được phong thái lịch thiệp, sang trọng. Nhưng mọi ánh nhìn của báo giới và người dân đều đổ dồn về phía "nhân vật chính" của thế hệ kế cận: Công chúa Leonor.

Khác với hình ảnh ngọt ngào thường thấy trong các sự kiện văn hóa, lần này Leonor xuất hiện với tư cách là một học viên sĩ quan đang trong quá trình tôi luyện. Cô khoác lên mình bộ đại lễ phục màu xanh thẫm của Không quân Tây Ban Nha - nơi cô đang theo học năm thứ hai trong lộ trình huấn luyện quân sự 3 năm của mình.

Đứng giữa quảng trường quân giới (Armory Square), trong tiếng Quốc thiều vang lên hùng tráng, hình ảnh cô công chúa trẻ nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ, duyệt đội danh dự khiến người xem không khỏi nổi da gà vì xúc động. Đó không chỉ là một cô gái xinh đẹp, đó là sự uy nghiêm cần có của một người đứng đầu đất nước trong tương lai.

Những tấm huân chương và sức nặng trên vai cô gái trẻ

Để ý kỹ trên bộ quân phục của Leonor, người ta thấy sự hiện diện của những tấm huân chương danh giá nhất: Bộ lông cừu vàng (Golden Fleece), dải sash và ngôi sao của Dòng Charles III, cùng các huân chương công trạng quân sự mà cô đã nỗ lực đạt được tại Học viện Quân sự Tổng hợp (AGM) và Trường Hải quân (ENM) trước đó.

Những tấm huân chương ấy không phải là đồ trang sức để làm đẹp. Đó là mồ hôi, là kỷ luật thép, là những ngày tháng lăn lộn trên thao trường nắng gió mà Leonor đã trải qua. Việc công chúa mặc quân phục trong hầu hết các sự kiện công khai gần đây không chỉ là quy định, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến người dân Tây Ban Nha: Nữ hoàng tương lai của họ đang thực sự dấn thân, thực sự rèn luyện để đủ bản lĩnh bảo vệ vương quốc, chứ không phải một nàng công chúa chỉ biết sống trong nhung lụa.

Vẻ đẹp "tài sắc vẹn toàn" khiến người dân tự hào

Có một bình luận rất hay của người dân Tây Ban Nha rằng: "Thật tự hào khi chúng ta có Leonor, và thật mong chờ ngày cô ấy trở thành Nữ hoàng" . Quả thật, Leonor đang phá vỡ mọi định kiến. Cô chứng minh rằng một người phụ nữ có thể vừa mềm mại, diễm lệ, lại vừa mạnh mẽ, quyết đoán.

Vừa mới đây, truyền thông Tây Ban Nha còn rầm rộ đưa tin Leonor đã hoàn thành chuyến bay đơn (solo flight) đầu tiên tại Học viện Không quân. Điều này có nghĩa là cô đã tự mình điều khiển máy bay mà không cần người hướng dẫn kèm cặp. Thông tin này như một lời khẳng định đanh thép về năng lực thực sự của công chúa. Từng bước đi của Leonor đều rất "thật", rất chắc chắn. Cô không diễn vai công chúa, cô đang sống và nỗ lực hết mình cho trách nhiệm đó.

Nhìn Leonor trưởng thành, người ta càng thêm ngưỡng mộ cách giáo dục con cái của Vua Felipe và Vương hậu Letizia . Trong suốt buổi lễ, từ màn duyệt binh ngoài trời cho đến buổi tiếp tân và bài phát biểu trong nhà, ánh mắt của Vua và Vương hậu nhìn con gái luôn tràn ngập sự tin tưởng và tự hào.

Nuôi dạy một đứa trẻ bình thường nên người đã khó, nuôi dạy một đứa trẻ để trở thành quân vương, gánh vác cả vận mệnh quốc gia còn khó hơn gấp ngàn lần. Sự trưởng thành vượt bậc của Leonor, sự điềm tĩnh và phong thái đĩnh đạc của cô ngày hôm nay chính là "trái ngọt" lớn nhất cho những nỗ lực của Vua và Vương hậu. Họ đã không bao bọc con trong lồng kính, mà đẩy con ra biển lớn để con học cách cưỡi sóng đạp gió. Và giờ đây, khi đứng cạnh cha mẹ, Leonor không còn là cô bé nép sau lưng mẹ ngày nào, mà đã trở thành một người cộng sự, một niềm hy vọng vững chãi của Hoàng gia Tây Ban Nha.

Năm 2026 mở đầu bằng hình ảnh Leonor trong màu áo lính Không quân, một hình ảnh đẹp đẽ dự báo cho một năm đầy bản lĩnh và những bước tiến mới của "Bông hồng lai" tài sắc vẹn toàn này.