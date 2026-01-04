Món quà 1,3 tỷ đồng mừng Công chúa Charlotte chào đời: Đẹp lộng lẫy nhưng bị Hoàng gia "từ chối" phũ phàng vì lý do không ngờ

Ngày 2/5/2015, cả nước Anh hân hoan chào đón Công chúa Charlotte ra đời. Như lẽ thường tình của những đứa trẻ Hoàng gia, hàng ngàn món quà từ khắp nơi trên thế giới, từ các nguyên thủ quốc gia đến các tổ chức lớn, tấp nập gửi về cung điện Kensington. Trong núi quà tặng ấy, có một món đồ khiến công chúng phải "hoa mắt" vì độ xa xỉ: Một chiếc lục lạc bằng vàng trắng nạm đá quý trị giá lên tới 36.000 bảng Anh (tương đương khoảng 1,3 tỷ VNĐ). Những tưởng tiểu công chúa sẽ vui vẻ chơi đùa với món đồ đắt giá này, nhưng thực tế phũ phàng là cô bé có lẽ chưa bao giờ được chạm tay vào nó, tất cả chỉ vì một quy tắc "bất di bất dịch" của Hoàng gia Anh.

Câu chuyện bắt đầu vào cái ngày mà Công chúa Charlotte cất tiếng khóc chào đời. Giữa vô vàn lời chúc tụng, một công ty trang sức đá quý nổi tiếng tên là Natural Sapphire Company đã gửi đến một món quà mà họ gọi là "xứng tầm công chúa". Đó không phải là thú bông hay quần áo lụa là, mà là một chiếc lục lạc (đồ chơi lắc tay cho trẻ sơ sinh) được chế tác hoàn toàn từ vàng trắng 18 carat. Chưa dừng lại ở đó, món đồ chơi này còn được nạm đính kim cương, hồng ngọc và sapphire (đá lam ngọc) để tạo hình thành lá cờ Vương quốc Anh (Union Jack). Giá trị của nó vào thời điểm đó được định giá là 36.000 bảng Anh, một con số khổng lồ cho một món đồ chơi trẻ em.

Phía công ty này cũng chẳng giấu giếm lý do họ "chịu chơi" đến vậy. Họ chia sẻ rất thật lòng rằng, kể từ khi Vương phi Kate đeo chiếc nhẫn đính hôn sapphire (vốn là kỷ vật của cố Công nương Diana), doanh số bán nhẫn sapphire của họ đã tăng vọt. Phụ nữ khắp nơi đều muốn được đeo nhẫn giống Kate. Vì thế, món quà đắt đỏ này như một lời tri ân sâu sắc gửi tới vợ chồng William - Kate vì đã vô tình giúp công ty họ "lên hương", đồng thời là món quà mừng sự ra đời của thành viên nhí Hoàng gia. Họ nói: "Quà tặng trẻ em làm từ kim loại quý là truyền thống có từ thế kỷ 18, và chiếc lục lạc này được thiết kế riêng để phù hợp với đẳng cấp của Công chúa".

Nghe thì có vẻ hợp lý và đầy thiện chí, nhưng số phận của chiếc lục lạc xa xỉ này lại không như mơ. Theo các nguồn tin thân cận từ năm 2015, Kate có lẽ đã không giữ lại món quà này. Lý do không nằm ở việc họ không thích nó, mà nằm ở những quy định nghiêm ngặt của Hoàng gia Anh. Cung điện Kensington từ lâu đã có quy tắc rõ ràng: Các thành viên Hoàng gia không được phép nhận quà tặng từ các doanh nghiệp thương mại.

Quy tắc này đặt ra để bảo vệ sự liêm chính và hình ảnh của Hoàng gia. Nếu William và Kate nhận chiếc lục lạc, điều đó vô tình đồng nghĩa với việc họ đang quảng bá cho thương hiệu trang sức kia. Hoàng gia Anh không thể trở thành những "KOLs" (người có sức ảnh hưởng) đi quảng cáo cho nhãn hàng, dù là vô tình hay cố ý. Vì vậy, khả năng rất cao là chiếc lục lạc tiền tỷ kia đã được gửi trả lại, hoặc được xử lý theo một cách nào đó chứ không bao giờ đến được tay Charlotte.

Thay vào đó, những món quà mà Charlotte thực sự được nhận và sử dụng lại giản dị hơn nhiều. Trong dịp sinh nhật đầu tiên, cô bé nhận được một cuốn truyện cổ tích Hans Christian Andersen từ cựu Thủ tướng David Cameron, cùng với những món đồ chơi và quần áo bình thường khác. Danh sách quà tặng được Cung điện công bố cho thấy sự trân trọng đối với tình cảm của mọi người, nhưng cũng thể hiện sự chọn lọc kỹ càng.

Đại diện của Cung điện Kensington từng chia sẻ rằng vợ chồng Thân vương xứ Wales vô cùng biết ơn lòng tốt của mọi người. Tuy nhiên, họ chỉ giữ lại một số món quà tại nhà, một số được lưu trữ trong Kho Hoàng gia, và rất nhiều món khác được quyên góp cho các tổ chức từ thiện, nơi chúng có thể mang lại niềm vui thiết thực cho những đứa trẻ kém may mắn hơn.

Câu chuyện về chiếc lục lạc 1,3 tỷ đồng bị từ chối là một minh chứng thú vị cho thấy, làm công chúa không có nghĩa là muốn gì được nấy. Đằng sau ánh hào quang vương giả là những khuôn phép khắt khe để giữ gìn phẩm giá. Và có lẽ, với một đứa trẻ như Charlotte, một cuốn truyện cổ tích hay một con gấu bông mềm mại vẫn mang lại niềm vui chân thật hơn là một chiếc lục lạc lạnh lẽo làm bằng vàng và đá quý, thứ mà người lớn dùng để đo đếm giá trị đồng tiền.