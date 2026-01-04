Người đàn ông bất ngờ lao thẳng vào đầu xe ô tô đang chạy

Một người đàn ông ở Johor Bahru, Malaysia đã bị camera hành trình ghi lại cảnh lao ra giữa đường và nhảy lên nắp capo của chiếc xe đang di chuyển, được cho là nhằm tạo ra một vụ tai nạn giả.

Đoạn clip về vụ việc đã được đăng tải trên trang Facebook "Community Roda Johor - CRJ". Được biết, cảnh tượng này xảy ra vào khoảng 7h36 ngày 1/1, tại Jalan Austin Heights, nơi nhiều xe ô tô đậu thành hàng.

Người đàn ông mặc áo phông màu xanh dương được nhìn thấy đang đứng sát lề đường. Khi thấy chiếc xe ô tô đang tiến về phía mình, người này đột ngột lao ra trước đầu xe.

Ngay sau đó, người đàn ông nhảy lên nắp capo, rồi ngã xuống đường giống như vừa bị chiếc xe ô tô tông trúng.

Người đàn ông lao thẳng vào đầu chiếc xe ô tô đang chạy.

Chú thích clip nhấn mạnh rằng người đàn ông "quên" mất rằng hiện nay nhiều chủ xe đã lắp đặt camera hành trình để ghi lại các sự cố trên đường.

Dòng chú thích cũng cho thấy người đàn ông này trước đó đã thực hiện những hành động tương tự ở những nơi khác tại Malaysia.

Hiện chưa rõ liệu sự việc có được báo cảnh sát hay không.