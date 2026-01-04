Tai nạn liên hoàn trên cầu, xe khách treo lơ lửng giữa không trung

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào sáng ngày 2 tháng 1 trên cầu Hoàng Hà thuộc thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một chiếc xe khách cỡ lớn đã đâm gãy lan can bảo vệ, khiến phần đầu xe treo lơ lửng ngoài không trung đầy nguy hiểm, suýt chút nữa đã rơi thẳng xuống dòng sông bên dưới.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực. Có hơn 10 phương tiện dừng lại trên mặt cầu trong tình trạng hư hỏng nặng, nhiều ô tô bị đâm nát phần đuôi, các linh kiện vỡ vụn văng tung tóe khắp mặt đường. Đáng sợ nhất là hình ảnh chiếc xe khách bị kẹt lại ngay sát mép cầu với phần đầu nhô ra ngoài khoảng không.

Theo thông tin từ một nhân viên có mặt trên xe khách, thời điểm đó tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng do sương mù. Khi tài xế phát hiện phía trước có nhiều xe va chạm liên hoàn, do không kịp phanh lại nên đã đánh lái mạnh sang bên trái để né tránh, dẫn đến việc xe lao thẳng vào lan can và suýt lao xuống vực sâu.

Nhân viên này cho biết thêm, lúc xảy ra sự việc trên xe có tổng cộng 6 người bao gồm cả tài xế, rất may mắn là không ai bị thương. Sau khi sự cố xảy ra, các hành khách đã tự bắt xe khác để rời đi, còn chiếc xe khách gặp nạn sau đó đã được kéo về xưởng sửa chữa.

Trước đó, Đài khí tượng thành phố Khai Phong đã phát đi cảnh báo vàng về sương mù dày đặc, dự báo tầm nhìn tại một số đoạn đường thuộc khu vực nội thành và các huyện lân cận có thể giảm xuống dưới 500 mét. Cơ quan công an địa phương xác nhận vụ tai nạn không gây thương vong về người. Hiện tại, hiện trường đã được xử lý xong và giao thông trên cầu đã trở lại bình thường.