Diễn biến mới vụ cháy quán bar Thuỵ Sĩ khiến 155 người thương vong

Các công tố viên Thụy Sĩ cho biết hai người quản lý của quán bar, nơi xảy ra vụ cháy vào ngày đầu năm mới khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, đã bị đưa vào diện điều tra hình sự. Cặp vợ chồng người Pháp Jacques và Jessica Moretti là chủ sở hữu và trực tiếp quản lý quán bar "Le Constellation" ở Crans-Montana. Địa điểm này đang chật kín những người trẻ tuổi ăn mừng năm mới khi ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương ngày 1/1, khiến khoảng 40 người tử vong và hơn 100 người bị thương.

Văn phòng công tố bang Valais cho biết trong một tuyên bố vào ngày thứ Bảy (3/1) rằng các tội danh mà họ bị nghi ngờ vi phạm là ngộ sát do sơ suất, gây tổn hại thân thể do sơ suất và gây hỏa hoạn do sơ suất.

Cặp vợ chồng chủ quán bar đã bị bắt giữ để điều tra

Các nhà điều tra tin rằng những cây pháo bông que gắn trên chai rượu champagne được giữ quá gần trần nhà là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn chết người này. Một hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy trần của tầng hầm nơi tổ chức tiệc năm mới, dường như được ốp bằng các tấm xốp cách âm, đã bắt lửa khi những cây pháo bông được giơ lên cao.

Cảnh sát và văn phòng công tố bang Valais ở phía tây nam Thụy Sĩ xác nhận: "Một cuộc điều tra hình sự đã được mở vào đêm qua đối với hai quản lý của quán bar. Họ bị buộc tội ngộ sát do vô ý, gây thương tích do vô ý và hỏa hoạn do vô ý". Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh rằng quyền "suy đoán vô tội vẫn được áp dụng cho đến khi có bản án cuối cùng được đưa ra".

Cảnh sát cho biết nhiều người bị thương đang ở độ tuổi thanh thiếu niên đến khoảng 25 tuổi. Chính quyền dự định xem xét liệu vật liệu giảm chấn trên trần nhà có tuân thủ các quy định hay không và liệu việc sử dụng nến, pháo bông có được phép trong quán bar này hay không.

Trước đó, cặp vợ chồng đau khổ điều hành quán bar Le Constellation ở Crans-Montana cũng đã lên tiếng. Jacques Moretti, 49 tuổi, nói với tờ báo Thụy Sĩ 20 Minuten: “Chúng tôi không thể ngủ cũng không thể ăn, tất cả chúng tôi đều rất ốm yếu”.

Moretti và vợ, Jessica, 40 tuổi, đã mua lại địa điểm này vào năm 2015, biến nó từ một quán cà phê xuống cấp thành một điểm đến sôi động dành cho những người thích vui chơi sau khi trượt tuyết. Được biết Moretti không có mặt tại địa điểm đó vào đêm hôm đó; tuy nhiên, có thông tin cho rằng Jessica đã có mặt và bị bỏng ở cánh tay.

Jessica Moretti, chủ quán bar người Thụy Sĩ. Nguồn ảnh: Linkedin.

Quá trình nhận dạng những người thiệt mạng và bị thương vẫn tiếp tục trong khi thân nhân của họ vẫn đang mòn mỏi chờ đợi tin tức. Các quan chức cho biết họ cũng sẽ xem xét các biện pháp an toàn khác tại cơ sở, bao gồm bình chữa cháy và lối thoát hiểm. Công tố viên cấp cao của khu vực đã cảnh báo về khả năng truy tố nếu tìm thấy bất kỳ trách nhiệm hình sự nào.

Quan chức an ninh hàng đầu của vùng Valais, ông Stéphane Ganzer, chia sẻ trên đài phát thanh công cộng SRF vào thứ Bảy rằng một vụ tai nạn hỏa hoạn lớn như vậy tại Thụy Sĩ có nghĩa là đã có điều gì đó không ổn, có thể là về vật liệu hoặc khâu tổ chức tại chỗ. Ông khẳng định chắc chắn rằng đã có sai sót và ai đó phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Nicolas Féraud, người đứng đầu chính quyền đô thị Crans-Montana, trả lời đài phát thanh RTS rằng ông tin tưởng việc kiểm tra quán bar trước đó không hề lỏng lẻo.

Nguồn: The Guardian