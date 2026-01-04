Từng là ngôi sao nổi tiếng, "cậu bé Tam Mao" ngày nào giờ chật vật mưu sinh

Từng là sao nhí đình đám bậc nhất showbiz

Mạnh Trí Siêu sinh năm 1987 tại Trung Quốc. Khi đang là học sinh lớp 3, Mạnh Trí Siêu được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu tham gia cuộc tuyển chọn tìm diễn viên cho phim Tam Mao lưu lang ký của đạo diễn Từ Ngân Hoa.

Vai diễn Tam Mao giúp Mạnh Trí Siêu nổi tiếng khắp Châu Á.

"Hóa thân" với một cảnh diễn trong trường học, dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng cậu đã xuất sắc vượt qua 6.000 đứa trẻ khác để có cơ hội góp mặt trong dự án này. Bộ phim phát sóng tháng 10/1996 tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Với diễn xuất chân thật của Mạnh Trí Siêu, một Tam Mao nghèo đói, khốn khổ, lưu lạc nhưng luôn lạc quan của tác giả truyện tranh Trung Quốc Trương Lạc Bình đã hiện lên một cách chân thực và sống động.

Hành trình đi tìm mẹ của cậu bé có quả đầu 3 chỏm tóc giữa những biến động xã hội ở Trung Quốc những năm 1930 đã chạm tới trái tim của nhiều người. Tam Mao lưu lang ký thành công vang dội đã giúp Mạnh Trí Siêu vụt sáng thành siêu sao nhí được săn đón và tiếp tục tham gia phần 2 của phim. Cậu cũng được dư luận và truyền thông hết lời ca tụng và được các đoàn làm phim đánh giá cao và giao cho những vai diễn quan trọng sau đó.

Sau khi bộ phim lên sóng, diễn viên sinh năm 1987 vụt sáng trở thành sao nhí đình đám bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Cậu được ca ngợi là "thần đồng diễn xuất".

Năm 2003, ở tuổi 16, anh nhận được lời mời đóng phim cổ trang Phú hộ Thẩm Vạn Tam. Vì bộ phim này, nam sinh phải học lại một năm. Đạo diễn cũng yêu cầu Mạnh Trí Siêu giảm 20kg trong vòng một tháng. Dành nhiều nhiệt huyết như vậy nhưng Mạnh Trí Siêu không nhận được kết quả tương xứng. Bộ phim không tạo được tiếng vang, diễn xuất của anh cũng không được đánh giá cao.

Sự nghiệp "dậm chân tại chỗ", sống cuộc đời bình thường

Những tưởng Tam Mao lưu lang ký chính là bước đệm vững chắc để Mạnh Trí Siêu có thể tiến sâu hơn nữa trên con đường chinh phục bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Thế nhưng những hệ lụy mà vai diễn để lại cho cậu không hề nhỏ. Thậm chí còn khiến nghiệp diễn của Mạnh Trí Siêu rơi vào bế tắc.

Mạnh Trí Siêu còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác như Sư thành đại đạo, Đại phong xa, Bức tử Thành Long... Chàng trai cũng thể hiện quyết tâm gắn bó với môn nghệ thuật thứ 7 bằng cách thi vào Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 24 tuổi, anh còn sang Nhật Bản theo học một khóa đào tạo về phim ảnh

Đáng tiếc, dù có nỗ lực và tham vọng, dù chăm chỉ và có khả năng diễn xuất nhưng sau khi tham gia 20 bộ phim, Mạnh Trí Siêu vẫn không thoát được cái bóng quá lớn của Tam Mao.

Để có thể lột tả chân thực một Tam Mao từ trong truyện bước ra, Mạnh Trí Siêu đã liên tục phải cạo nhẵn đầu và dùng keo dán để cố định 3 lọn tóc. Việc này khiến da đầu của cậu bị tổn thương nặng nề và tóc không thể mọc tự nhiên. Để tiếp tục nghiệp diễn, cậu phải liên tục đội tóc giả cũng như đội mũ hoặc buộc khăn khi ra đường để không bị phát hiện.

Thậm chí, Mạnh Trí Siêu không ngại bỏ ra núi tiền để chạy chữa căn bệnh của mình nhưng không có tác dụng. Năm 2010, cậu chấp nhận phẫu thuật căng da đầu và cấy tóc với hơn 300 mũi khâu để có thể tìm lại mái tóc này xưa và tiếp tục đóng phim.

Bên cạnh đó, những vấn đề tâm lý tác động mạnh tới sức khỏe của Mạnh Trí Siêu, cậu gặp vấn đề tim mạch và phải dừng hoạt động diễn xuất, chỉ ưu tiên việc học hành và trị bệnh tim. Vì vậy, sự nghiệp đóng phim của siêu sao nhí một thời càng sa sút.

Mạnh Trí Siêu từng phải đi chữa trị vì không thể mọc tóc.

Tháng 10/2010, Mạnh Trí Siêu đi phẫu thuật căng da đầu và cấy tóc tại một bệnh viện ở Thượng Hải, chịu đựng hơn 300 mũi khâu đau đớn. Anh từng nói: "Tôi cố cắn răng chịu đựng nỗi đau chỉ vì mơ ước được trở lại sân khấu, tôi quá yêu nghiệp diễn". Mặc dù vậy, cánh cửa diễn xuất vẫn đóng lại với nam diễn viên.

Năm 2011, Mạnh Trí Siêu sang Nhật Bản học về phim ảnh với mong muốn về nước làm đạo diễn hoặc nhà sản xuất phim. Từ năm 2012, anh đã bất đầu xuất hiện trở lại trong làng giải trí với mái tóc bắt đầu có sự cải thiện đáng kể. Năm 2014, Mạnh Trí Siêu đăng ký tham gia cuộc thi truyền hình thực tế Tiếu ngạo giang hồ trong tạo hình cậu bé Tam Mao.

Kể từ năm 2017 tới nay, Mạnh Trí Siêu chưa xuất hiện trở lại trong bất cứ bộ phim hay chương trình nào. Sau những nỗ lực bất thành, Mạnh Trí Siêu từ bỏ niềm đam mê diễn xuất. Từ một ngôi sao được hàng triệu người yêu mến và ngưỡng mộ, anh chấp nhận trở về với cuộc sống của người bình thường.

Thông tin hiếm hoi mà truyền thông Trung Quốc có được là nam diễn viên nổi tiếng ngày nào giờ làm chủ một cửa hàng bánh bao nhỏ.

Mạnh Trí Siêu làm chủ một cửa hàng bánh bao nhỏ.

Mạnh Trí Siêu vẫn khá năng động, trẻ trung ở tuổi 38 khi để lộ một vài hình ảnh cá nhân. Tuy vậy theo Sohu, Mạnh Trí Siêu từng có thời gian trầm cảm, phải khóa trang cá nhân vì không thể chịu được áp lực của dư luận. Những lời chê bai nhan sắc khiến nam nghệ sĩ ngày càng tự ti hơn, dần khiến anh mất đi niềm đam mê diễn xuất. Nam diễn viên hạn chế sử dụng mạng xã hội.