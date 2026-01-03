Công chúa đẹp nhất Nhật Bản hiếm hoi lộ diện, nhan sắc xứng danh “quốc bảo” gây chú ý

Sáng 2/1, Lễ chào năm mới truyền thống của Hoàng gia Nhật Bản đã được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Thiên hoàng, Hoàng hậu cùng Thượng hoàng và gia đình Thân vương Akishino đã xuất hiện trên ban công cung điện, vẫy tay chào hàng chục nghìn người dân đến dự.

Hoàng tử Hisahito lần đầu tham dự Lễ chào năm mới, vẫy tay chào công chúng bên cạnh Công chúa Kako và Công chúa Aiko (Ảnh: jprime)

Trong buổi lễ năm nay, Công chúa Kako thu hút sự chú ý khi xuất hiện bên cạnh Hoàng tử Hisahito, cùng gửi lời chúc mừng năm mới tới công chúng. Đây cũng là năm đầu tiên Hoàng tử Hisahito tham dự Lễ chào năm mới sau khi hoàn thành nghi thức trưởng thành vào tháng 9 năm ngoái.

Theo ghi nhận, Công chúa Kako khoác trang phục màu xanh nhạt, toát lên vẻ trang nhã, thanh lịch. Hình ảnh công chúa mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại những lời chúc mừng năm mới từ người dân đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người tham dự.

Nhan sắc chuẩn hoàng gia của Công chúa Kako (Ảnh: Yahoo)

Trong bài phát biểu chúc năm mới, Thiên hoàng Nhật Bản bày tỏ sự trăn trở trước những khó khăn mà người dân phải đối mặt do động đất, mưa lớn, cháy rừng và tuyết rơi dày trong năm vừa qua, đồng thời cầu chúc một năm mới bình an, tốt đẹp cho toàn thể quốc dân.

Lễ chào năm mới truyền thống của Hoàng gia Nhật Bản năm 2026 thu hút khoảng hơn 60.000 người tham dự. Đây là nghi lễ được tổ chức thường niên vào ngày 2/1, một trong số rất ít dịp trong năm mà công chúng có thể trực tiếp gặp gỡ các thành viên Hoàng gia Nhật Bản. Đối với nhiều người Nhật, việc được nhìn thấy Hoàng gia trong ngày đầu năm được xem là điều may mắn và là khởi đầu tốt đẹp cho năm mới.

Nguồn: Yomiuri, Jprime