Quá nhiều sự dễ thương: Hoàng tử, Công chúa nhỏ Anh quốc chiếm trọn spotlight ngày Giáng sinh

Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis đã cùng cha mẹ là Thân vương và Vương phi xứ Wales chào đón đám đông tại Sandringham sau buổi lễ nhà thờ truyền thống của Gia đình Hoàng gia vào ngày 25/12.

Hoàng tử Louis đã trở thành tâm điểm chú ý khi cùng các anh chị của mình làm nức lòng đám đông tại Sandringham và ra về với rất nhiều quà tặng. Cậu bé Louis 7 tuổi lộ rõ vẻ vui mừng khi đón lấy một quả cầu sô cô la Lindt khổng lồ từ tay cha mình là Thân vương William, món quà do một người hâm mộ tặng.

Vị vua tương lai George ôm chặt một món đồ chơi nhồi bông giống như Louis, trong khi Charlotte được nhìn thấy đang rướn người tới để nhận một món quà. Charlotte đã trao một cái ôm cho một người hâm mộ hoàng gia ngồi xe lăn, cô bé cúi xuống ôm lấy người phụ nữ đang quấn chăn để giữ ấm.

Công chúa Charlotte tự tin nói chuyện với mọi người

Các thành viên Hoàng gia Anh, dẫn đầu bởi Nhà vua và Vương hậu đã cử hành loạt nghi thức quan trọng nhất của mùa lễ hội bằng một buổi lễ cầu nguyện và hát thánh ca Giáng sinh tại Nhà thờ St Mary Magdalene trong khu điền trang riêng Sandringham của Vua Charles ở Norfolk. Hàng trăm người đã tập trung dưới bầu trời xanh trong vắt nhưng nhiệt độ cắt da cắt thịt để tận mắt chiêm ngưỡng các thành viên hoàng gia khi họ đi bộ đến và rời khỏi nhà thờ, vốn chỉ cách dinh thự Sandringham một đoạn đi bộ ngắn.

Sau buổi lễ, Nhà vua, Hoàng hậu, Thân vương và Vương phi xứ Wales cùng các con đã trò chuyện với đám đông đứng dọc theo lộ trình trở về Sandringham. Nhiều người trong số đó đội mũ ông già Noel, đeo vòng cổ kim tuyến hoặc sừng tuần lộc rực rỡ sắc màu lễ hội.

Vương phi Kate xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch như mọi khi

Quốc vương Charles và Vương hậu Camilla

Đây là hoạt động truyền thống của Hoàng gia Anh hằng năm

Nguồn: Mirror, Daily Mail