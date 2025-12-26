Khoảng trống hỗ trợ lao động nước ngoài sau vụ nam công nhân Việt bị đồng nghiệp người Nhật giẫm gãy xương sườn vì nghe điện thoại giữa giờ nghỉ trưa

“Tôi bị giẫm lên ngực”

Một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản cho biết, mỗi ngày đơn vị này tiếp nhận từ 10 đến 40 trường hợp cầu cứu, liên quan đến các vấn đề như sa thải không công bằng, lạm dụng quyền thế để chèn ép, xúc phạm hoặc gây tổn hại trong công việc, quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Nhiều vụ việc được gửi kèm hình ảnh, video làm bằng chứng.

Trong một đoạn video do tổ chức này cung cấp, dù không ghi lại trực tiếp hành vi bạo lực, nhưng nội dung hội thoại cho thấy một công nhân người Việt tố cáo bị đồng nghiệp người Nhật giẫm lên người trong lúc xảy ra tranh cãi.

Phóng viên đã tiếp xúc với nạn nhân, hiện là lao động Việt Nam làm việc trong ngành xây dựng tại Nhật Bản. Người này cho biết trong lúc xung đột, anh bị công nhân người Nhật giẫm một lần lên vùng ngực, khiến anh khó thở và đau dữ dội.

Hình ảnh bằng chứng được gửi lại (Ảnh: FNN)

Sau sự việc, nạn nhân được đưa đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán gãy xương vùng ngực, cần điều trị khoảng ba tuần. Người lao động Việt Nam sau đó đã nộp đơn trình báo vụ việc lên cơ quan cảnh sát địa phương.

Nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc, nhóm phóng viên đã đến công trường xây dựng tại Hokkaido, nơi xảy ra xung đột, và phỏng vấn người phụ trách hiện trường. Theo người này, sự việc xảy ra trong giờ nghỉ trưa, tại khu vực nghỉ ngơi của công nhân. Khi nhiều người đang ngủ, một công nhân Việt Nam nằm xuống và sử dụng điện thoại để gọi điện.

Hành động này bị một công nhân người Nhật cho là vi phạm phép lịch sự tại khu vực nghỉ ngơi, từ đó dẫn đến tranh cãi và xô xát.

Về phía mình, lao động Việt Nam cho biết anh không hề được thông báo về quy định hạn chế sử dụng điện thoại tại khu vực nghỉ trưa, cũng không có biển báo hay giấy thông báo nào liên quan. Người này nói: “Nếu có dán giấy ghi rõ là không được gây ồn ào thì tôi sẽ hiểu ngay. Nhưng ở nơi làm việc trước đó không có quy định như vậy nên tôi nghĩ là không sao.”

Phóng viên đã nhiều lần tìm cách tiếp cận công nhân người Nhật bị cáo buộc hành hung nhưng không thể phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, sau đó người này đã gọi điện phản hồi và thừa nhận: “Đúng là tôi đã đi quá giới hạn và cũng có phần sai. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình sai hoàn toàn.”

Khoảng trống hỗ trợ tại công trường nhiều lao động nước ngoài

Ông Yoshimizu Jihō, đại diện tổ chức hỗ trợ lao động Việt Nam, cho biết khi xem đoạn video, ông nhận định đây là một vụ việc nghiêm trọng, không thể xem nhẹ.

Tháng 11 vừa qua, tổ chức này đã làm việc trực tiếp với doanh nghiệp tổng thầu của công trường nơi xảy ra vụ việc, yêu cầu có biện pháp ngăn chặn nguy cơ tái diễn các xung đột tương tự.

Theo ông Yoshimizu, phần lớn mâu thuẫn tại công trường có sự tham gia của lao động nước ngoài đều xuất phát từ rào cản ngôn ngữ và khác biệt trong nhận thức về quy tắc sinh hoạt. Ông đề xuất cần bố trí những lao động trẻ có tư cách lưu trú theo diện kỹ sư, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế làm nhiệm vụ phiên dịch, hỗ trợ quản lý và kết nối giữa các nhóm công nhân.

Ông cũng nhấn mạnh, tại các công trường xây dựng có nhiều nhà thầu phụ cùng hoạt động, vai trò giám sát, điều phối và hỗ trợ của doanh nghiệp tổng thầu là yếu tố then chốt nhằm phòng ngừa xung đột, bảo vệ người lao động và duy trì môi trường làm việc an toàn cho cả công nhân Nhật Bản và lao động nước ngoài.

Doanh nghiệp tổng thầu, một nhà thầu xây dựng tổng hợp quy mô trung bình lớn đang phụ trách công trường xảy ra vụ việc, cho biết trong phản hồi gửi báo chí:

“Việc có người bị thương trong khu vực công trường do công ty chúng tôi quản lý là điều vô cùng đáng tiếc.”

Doanh nghiệp này cho biết thêm: “Sau sự việc lần này, chúng tôi đang tiến hành xem xét, thảo luận các biện pháp phòng ngừa tái diễn cũng như cải thiện nội dung và cách thức triển khai công tác quản lý tại công trường.”

Nguồn: FNN