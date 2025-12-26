Tình cờ đi ngang qua giếng nước, người phụ nữ nhận về "kho báu" không tưởng

Rebecca Hulatt, 43 tuổi, một y tá đang làm việc tại bệnh viện, gần đây đã trúng 250.000 bảng Anh từ trò chơi xổ số quốc gia Instant Win Game của National Lottery.

Chia sẻ với nhân viên xổ số, cô Hulatt cho biết khoảnh khắc định mệnh ấy bắt đầu bằng một sự cố bất ngờ khi xe của con trai Brandon (19 tuổi) bị hỏng, khiến hai mẹ con thay đổi kế hoạch và cùng nhau đi dạo.

"Trước khi Brandon gặp bạn bè, chúng tôi đi dạo và tình cờ thấy một cái giếng ước nhỏ nằm khuất bên đường mòn" Hulatt kể.

Cô Rebecca Hulatt.

"Cả hai chúng tôi đều bỏ vào đó 50 xu. Brandon ước có một chiếc xe mới, còn tôi ước có thêm tiền", Hulatt chia sẻ.

Ngay hôm sau, sau một ca làm việc dài tại bệnh viện, cô Hulatt quyết định thư giãn: "Tôi muốn thư giãn nên chơi trò xổ số trúng thưởng tức thì của National Lottery, và bất ngờ thấy mình trúng giải. Tôi không thể tin nổi".

Biến điều ước thành hiện thực ngay lập tức

Món đồ lớn đầu tiên mà nữ y tá mua bằng tiền trúng thưởng là một chiếc Audi A1 mới tinh cho Brandon, món quà mà cô nói là "điều ước thành sự thật cùng lúc của cả hai mẹ con".

"Thật không thể tin được là cả hai điều ước của chúng tôi đều trở thành sự thật cùng một lúc", cô chia sẻ.

"Peak District vốn đã là nơi lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt, nhưng giờ đây nó mang đến cảm giác như nơi kỳ diệu nhất thế giới", Hulatt nói thêm.

Những dự định mới từ khoản tiền đổi đời

Là một người hâm mộ đua xe lâu năm, cô Hulatt cho biết bà rất mong được dành nhiều thời gian hơn ở trường đua cùng con trai. Ngoài ra, cô cũng đã đặt cọc mua một căn nhà lớn hơn với không gian xanh rộng rãi.

"Sở hữu một khu vườn riêng giống như giấc mơ", Hulatt nói. "Tôi nóng lòng muốn trổ tài làm vườn trở lại, mời bạn bè và gia đình đến chơi, ngồi tắm nắng và tận hưởng không gian ngoài trời ngay tại nhà. Đó là điều tôi đã mong mỏi nhiều năm nay".