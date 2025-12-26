Phát hiện 1 thi thể nam giới khỏa thân vào đêm Giáng sinh tại Nhật Bản

Một vụ việc kỳ lạ đã xảy ra tại quận Naka, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản vào đêm Giáng sinh (25/12) khi một thi thể khỏa thân được tìm thấy trong một tòa nhà.

Theo báo cáo từ Đài truyền hình Kanagawa, vụ tử vong kỳ lạ này được phát hiện vào khoảng 21 giờ 45 phút tối ngày 25/12, tức ngay sau đêm Giáng sinh. Thời điểm đó, có người dân đã gọi đến đường dây báo án để thông báo về việc có một người đàn ông khỏa thân nằm trên mặt đất.

Dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát, nhân chứng đầu tiên là một nhân viên kỹ thuật đến hiện trường để bảo trì thiết bị. Người này đã phát hiện một nam giới nằm ngửa trên hành lang thang thoát hiểm ở tầng ba trong tình trạng gần như không có quần áo trên người.

Hiện trường vụ việc

Qua khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát nhận thấy phía bên phải bụng của nạn nhân có vết bầm tím nghi do vật thể cùn va đập gây ra. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chính xác vẫn cần chờ kết quả khám nghiệm tử thi từ pháp y để làm rõ. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra vụ việc theo cả hướng án hình sự lẫn tai nạn.

Địa điểm xảy ra vụ việc nằm cách ga Isezaki-chojamachi thuộc tuyến tàu điện ngầm thành phố Yokohama khoảng 500 mét về phía tây bắc. Đây là khu vực thương mại sầm uất nổi tiếng của Yokohama, nơi tòa nhà xảy ra sự việc có nhiều cửa hàng ăn uống hoạt động và thường xuyên có đông người qua lại. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực xác minh danh tính của người gặp nạn.