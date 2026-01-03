Những chuyến bay kì dị nhất thời khắc Giao thừa: CX880, NH106, CX872 và UA810

Hiện tượng “quay ngược thời gian” trên chuyến bay CX880 là gì?

Theo đó, chuyến bay CX880 của Cathay Pacific mang đến cho hành khách cơ hội “trở về quá khứ” ngay trong đêm giao thừa. Theo lịch trình, máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) lúc 0h30 ngày 1/1/2026 theo giờ địa phương, nhưng lại hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles lúc 20h55 ngày 31/12/2025 theo giờ Mỹ.

Điều này đồng nghĩa với việc hành khách vừa bước sang năm mới tại Hong Kong, sau đó bay xuyên Thái Bình Dương và đặt chân xuống Mỹ khi năm cũ vẫn chưa kết thúc. Về mặt thời gian trên lịch, họ đã quay lại gần một ngày, qua đó có cơ hội đón giao thừa lần thứ hai.

Thời gian bay của CX880 kéo dài khoảng 12 tiếng 30 phút. Trong quá trình đó, máy bay vượt qua Đường đổi ngày quốc tế, khiến ngày trên lịch lùi lại một đơn vị. Khi hành khách rời Hong Kong vào ngày 1/1, họ lại đến Los Angeles khi đồng hồ vẫn đang hiển thị ngày 31/12.

Cơ chế nào tạo ra hiện tượng này?

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở Đường đổi ngày quốc tế (International Date Line, IDL), một đường ranh giới tưởng tượng kéo dài từ Bắc Cực đến Nam Cực, nằm gần kinh tuyến 180 độ. Đây là nơi đánh dấu sự chuyển đổi giữa hai ngày liên tiếp trên lịch.

Khi máy bay vượt qua Đường đổi ngày theo hướng từ Tây sang Đông, thời gian sẽ lùi lại một ngày. Với chuyến bay CX880, việc xuất phát từ Hong Kong vào rạng sáng ngày 1/1 và bay về Los Angeles khiến hành khách “đi ngược” lại lịch ngày. Khi Hong Kong đã bước sang năm mới, thì Los Angeles vẫn còn đang trong tối 31/12.

Nhờ sự chênh lệch múi giờ này, hành khách có thể ăn mừng năm mới ở châu Á, sau đó tiếp tục hòa mình vào không khí đón giao thừa tại Mỹ.

Cathay Pacific không phải hãng hàng không duy nhất tạo ra trải nghiệm “du hành thời gian” này. Một số chuyến bay quốc tế khác trong dịp năm mới 2026 cũng cho phép hành khách đón giao thừa hai lần:

ANA Flight NH106 khởi hành từ Tokyo lúc 0h50 ngày 1/1/2026 và hạ cánh tại Los Angeles lúc 17h50 ngày 31/12/2025.

Cathay Pacific Flight CX872 rời Hong Kong lúc 1h00 ngày 1/1/2026 và đến San Francisco lúc 21h00 ngày 31/12/2025.

United Airlines Flight UA810 xuất phát từ Manila vào cuối ngày 1/1/2026 và hạ cánh tại San Francisco lúc 16h00 ngày 31/12/2025.

Tất cả các chuyến bay này đều mang lại cơ hội hiếm có để hành khách trải nghiệm khoảnh khắc năm mới hai lần trong cùng một hành trình.

Vì sao hiện tượng này khiến nhiều người thích thú?

Việc vượt qua các múi giờ và “quay ngược” lại lịch ngày luôn mang đến cảm giác kỳ lạ và thú vị cho hành khách. Dù trên thực tế đây chỉ là sự chênh lệch thời gian, nhưng trải nghiệm bước lên máy bay ở năm mới và hạ cánh ở năm cũ vẫn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Với những người yêu thích hàng không và du lịch, các chuyến bay này là minh chứng rõ nét cho cách mà hệ thống múi giờ toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người. Đặc biệt, việc có thể đón giao thừa hai lần trong một chuyến đi mang lại cảm giác mới lạ, khác biệt hoàn toàn so với những kỳ nghỉ lễ thông thường.

Không phải chuyến bay nào cũng mang lại trải nghiệm “du hành thời gian”. Chỉ một số đường bay dài, đặc biệt là các tuyến từ châu Á sang Mỹ, băng qua Đường đổi ngày quốc tế, mới tạo ra hiện tượng này.

Trong dịp lễ cuối năm, khi nhu cầu di chuyển quốc tế tăng cao, những chuyến bay như vậy càng thu hút sự chú ý. Với hành khách trên các tuyến Hong Kong, Tokyo hay Manila đến Los Angeles hoặc San Francisco, việc đến nơi sớm hơn ngày khởi hành trên lịch là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Năm 2026 chứng kiến nhiều chuyến bay quốc tế được khai thác với lịch trình cho phép hành khách đón giao thừa hai lần. Ngoài Cathay Pacific và ANA, các hãng hàng không Mỹ như United Airlines cũng tham gia khai thác những đường bay mang tính trải nghiệm độc đáo này.

Với những người yêu thích sự mới lạ, đây là cơ hội hiếm có để kết hợp du lịch quốc tế và tận hưởng một mùa lễ hội theo cách hoàn toàn khác.