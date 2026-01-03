Sập cầu treo, 50 khách dự đám cưới rơi xuống sông

Sự việc xảy ra vào ngày 1/1, tại Chatel Damai, Lata Rek, Malaysia.

Theo báo cáo của Sinar Harian, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h chiều, khiến một người đàn ông bị gãy chân, một đứa trẻ bị chấn thương đầu và một số người khác bị thương nhẹ và khó thở.

50 người rơi xuống sông sau khi cây cầu treo bị sập.

Ông Mohd Zaki Saari, trưởng thôn Lata Rek, cho biết, vụ việc xảy ra khi đoàn rước dâu của chú rể va chạm với đoàn khách của cô dâu trên cầu.

"Tôi được thông báo rằng trong lúc xảy ra sự cố, có hơn 50 người cùng lúc sử dụng cầu treo. Đoàn rước dâu của chú rể từ Pasir Puteh muốn quay về nhà trong khi khách của cô dâu vừa mới đến dự tiệc", ông nói.

Do tình hình nghiêm trọng, ông Mohd Zaki đã được thông báo và một cuộc gọi khẩn cấp đã được thực hiện, sau đó 4 xe cứu thương đã đến hiện trường để hỗ trợ những người bị nạn.

Ông Mohd Zaki cho biết tất cả các nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện và tính đến ngày 2/1, chỉ còn người đàn ông bị gãy chân vẫn đang được giữ lại để điều trị, trong khi những người khác đã được phép về nhà.

"Ông Fauzi Abdullah, đại biểu hội đồng lập pháp bang Manek Urai, đã có mặt tại hiện trường vụ việc và cây cầu treo bị sập sẽ được sửa chữa ngay lập tức", Mohd Zaki nói.

Ông cho biết cây cầu treo đã được sửa chữa nhiều lần trước đây vì nó là một công trình quan trọng phục vụ cư dân của 5 ngôi nhà trong khu vực.

Theo ông, tuyến đường này chỉ có thể đi lại bằng xe máy và người đi bộ. Ông Mohd Zaki nói thêm rằng còn có những tuyến đường bộ khác xa hơn và chỉ có thể sử dụng bằng xe máy.