Chuyên gia hàng đầu về quái vật hồ Loch Ness có tuyên bố bất ngờ

Ông Adrian Shine, 76 tuổi, người đã gắn bó 52 năm với Dự án Loch Ness cho biết phần lớn các "lần nhìn thấy Nessie" thực chất chỉ là cách con người diễn giải sai những hiện tượng hoàn toàn bình thường, như vệt nước do thuyền tạo ra hoặc hình ảnh chim đậu trên mặt hồ tĩnh lặng.

"Tôi không còn tin Nessie là một sinh vật sống thực sự nữa", ông Adrian thừa nhận. "Những hiện tượng mà mọi người mô tả thường là sóng nước từ tàu, đôi khi tạo thành hình dạng nhiều gờ, khiến họ nghĩ đó là thân của một con rắn biển khổng lồ", ông Adrian nói.

Ông Adrian Shine đã gắn bó 52 năm với Dự án Loch Ness.

Theo ông, kênh đào Caledonian sâu thẳm chạy xuyên qua hồ Loch Ness chính là nguyên nhân tạo ra những ảo ảnh kỳ lạ. Những con sóng dài, phức tạp phát triển thành các "gờ nước", còn hình dáng "cổ dài của Nessie" nhiều khả năng chỉ là bóng dáng chim nước đậu trên mặt hồ tĩnh, tạo cảm giác như một sinh vật có chiếc cổ vươn cao.

Ông Adrian cũng chỉ ra những yếu tố môi trường khiến hồ Loch Ness khó có thể là nơi sinh sống của một sinh vật khổng lồ: nước hồ quá lạnh, hệ cá ít ỏi và không đủ nguồn thức ăn. Bản thân ông từng là nạn nhân của ảo giác khi nhìn thấy một "gờ lưng" mà ông tin là Nessie, nhưng sau đó nhận ra chỉ là một tảng đá nhô lên mặt nước.

Sự thay đổi trong quan điểm của ông xuất hiện sau khi ông gặp một ảo thuật gia, người từng nghiên cứu nghệ thuật cổ điển và được xem những lời giải thích khoa học về các hiện tượng tưởng chừng huyền bí. "Tất cả đều là hàng giả", ông Adrian nói. "Ông ý đã chỉ cho chúng tôi câu trả lời, và mọi thứ đều có thể giải thích được", Adrian thừ nhận.

Tuy vậy, vị chuyên gia kỳ cựu vẫn giữ tinh thần cởi mở và không phủ nhận hoàn toàn khả năng hồ Nessie có thể tồn tại. "Tôi sẽ rất vui mừng nếu mình sai. Nếu một ngày nào đó có bằng chứng mới xuất hiện, đó sẽ là điều tuyệt vời", ông nói thêm.

Trong sự nghiệp của mình, ông Adrian từng dẫn đầu cuộc rà soát hồ năm 1987 và một cuộc diễn tập lớn vào năm 1994. Dù giờ đây đã nghỉ hưu một phần, ông vẫn nhớ lại những năm tháng tìm kiếm "Nessie" với sự hào hứng: "Tôi đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Và bất kỳ phát hiện mới nào trong tương lai, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ khiến tôi phấn khích như ngày đầu".