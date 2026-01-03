26 sinh vật lạ xuất hiện trong trung tâm vũ trụ của NASA

Theo Live Science, các nhà khoa học đã phát hiện 26 loài sinh vật bé nhỏ và chưa từng được biết đến trong các "phòng sạch" tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở bang Florida - Mỹ.

Các "phòng sạch" là thứ không thể thiếu trong hệ thống cơ sở của NASA, có tác dụng ngăn chặn bất kỳ sự trao đổi tiềm năng nào giữa môi trường Trái Đất và hành tinh khác, bao gồm sinh vật sống.

Đối với Trung tâm Vũ trụ Kennedy, các phòng sạch được coi là có mức độ bảo đảm vô trùng bậc nhất thế giới.

Thế nhưng, đàn sinh vật lạ nói trên đã làm các nhà khoa học choáng váng.

Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA được thắp sáng trong một vụ phóng tên lửa - Ảnh: NASA

Theo GS Alexandre Rosado (Đại học Khoa học và công nghệ King Abdullah - Ả Rập Saudi), mặc dù số lượng vi sinh vật này tương đối ít nhưng chúng đã tồn tại trong thời gian dài và trong nhiều môi trường phòng sạch khác nhau.



Trong bài công bố trên tạp chí khoa học Microbiome, GS Rosado cho biết việc xác định những sinh vật có sức sống mãnh liệt bất thường này và nghiên cứu chiến lược sinh tồn của chúng là rất quan trọng.

Bởi lẽ, bất kỳ vi sinh vật nào có khả năng vượt qua các biện pháp kiểm soát phòng sạch tiêu chuẩn cũng có thể né tránh các biện pháp bảo vệ hành tinh nhằm ngăn chặn sự sống trên Trái Đất lây lan sang các hành tinh khác, làm rối loạn các sứ mệnh săn sự sống.

Các nhà nghiên cứ đã lập nên một buồng mô phỏng môi trường Sao Hỏa, nhận thấy nhiều loài trong số 26 loài vi sinh vật vừa được khám phá mang các gene giúp chúng "sống khỏe" trong môi trường vũ trụ đầy bức xạ, thậm chí là trong những chuyến bay không gian khắc nghiệt.

Các gene này giúp chúng sửa chữa DNA hay phục hồi sau giấc ngủ đông một cách thần kỳ.

Mặc dù vậy, sự tồn tại của các sinh vật lạ lùng này cũng đem đến một niềm hy vọng: Rõ ràng có những sinh vật có thể tồn tại trong môi trường vũ trụ khắc nghiệt, với những điều kiện không hề phù hợp với sự sống.

Điều đó cũng mang lại hy vọng cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh.