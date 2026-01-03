Năm 2026 của "cậu cả" nhà William - Kate: Khí chất quân vương đã lộ diện rõ nét qua 7 khoảnh khắc này

Có bao giờ bạn tự hỏi, làm một đứa trẻ hoàng gia khó đến nhường nào không? Khi mà mọi cử chỉ, ánh mắt, thậm chí là cái nhíu mày đều lọt vào ống kính của hàng triệu người. Với Hoàng tử George, năm 2026 không chỉ là năm cậu bé bước chân vào ngôi trường trung học, mà còn là năm đánh dấu sự chuyển mình từ một đứa trẻ được bao bọc thành một chàng thiếu niên ý thức rõ về sứ mệnh của mình.

Tháng 7 này, George sẽ tròn 13 tuổi. Không còn là cậu bé rụt rè nắm chặt tay cha ngày nào, George của hiện tại đã phảng phất phong thái của một vị vua tương lai trầm tĩnh, đĩnh đạc và đầy trách nhiệm. Hãy cùng tua lại cuốn băng thời gian, để thấy "hoàng tử bé" đã lớn lên và bản lĩnh nhường nào qua những khoảnh khắc đắt giá này.

(1) Vai trò Page of Honour trong lễ đăng quang 2023: Bài kiểm tra về sự bình tĩnh

Trong lễ đăng quang của Vua Charles, George đảm nhiệm vai trò Page of Honour - một nhiệm vụ nghi lễ trang trọng, đòi hỏi đứng đúng vị trí, đi đúng nhịp, giữ thần thái trước hàng triệu ánh nhìn. Ở tuổi lên 9, cậu xuất hiện với vẻ tập trung, gọn gàng và chững chạc đến mức nhiều người nhận xét: Đây là kiểu "bình tĩnh" không phải trẻ nào cũng có.

(2) Buổi trà tiếp các cựu binh Thế chiến II tại Cung điện Buckingham 2025: Học cách lắng nghe

Tháng 5/2025, George cùng Thân vương William và Vương phi Kate tham dự buổi trà dành cho các cựu binh và những người thuộc "thế hệ Thế chiến II" tại Cung điện Buckingham. Điểm đáng nhớ không nằm ở việc cậu có mặt, mà ở cách cậu trò chuyện: Không vội, không "diễn", chủ yếu là nghe và phản hồi vừa đủ lễ độ. Với một đứa trẻ, khả năng kiên nhẫn lắng nghe người lớn tuổi kể chuyện đã là một nếp gia đình tốt; với người kế vị, đó còn là hạt mầm của sự thấu cảm - thứ khiến quyền lực trở nên ấm.

(3) Chung kết Euro 2024 tại Berlin: Tập làm quen với không khí sự kiện lớn

Năm 2024, George theo Thân vương William đến Berlin xem chung kết Euro 2024. Ở những sự kiện thể thao đỉnh cao, ống kính luôn rình rập, đám đông luôn ồn ào, cảm xúc luôn "cao". Thế nhưng George vẫn giữ được vẻ lịch thiệp và tự nhiên, từ cách ngồi, cách nhìn, đến cách xuất hiện bên cha như một "người đồng hành nhỏ" chứ không phải một đứa trẻ bị kéo đi. Những lần như vậy là bài tập làm quen với đời sống công chúng theo cách nhẹ nhàng nhất.

(4) Wimbledon 2022: Bài học về lễ nghi trong một khung cảnh sang trọng

Wimbledon có nét rất riêng: Sự sang trọng đi cùng kỷ luật, và mọi ánh mắt đều tinh về phép tắc. George ra mắt Wimbledon năm 2022, ngồi cạnh Thân vương William và Vương phi Kate, theo dõi trận chung kết đơn nam. Cậu không "quá đà" biểu cảm, nhưng đủ để người xem thấy một đứa trẻ đang học cách hiện diện: Vui vừa phải, tập trung vừa phải, và luôn giữ sự tôn trọng không gian chung.

(5) Giáng sinh Sandringham 2025: Sự ấm áp của một anh cả

Với công chúng Anh, buổi đi lễ nhà thờ sáng Giáng sinh ở Sandringham giống như một thước phim quen: Vừa truyền thống, vừa đời thường. Năm 2025, George xuất hiện cùng gia đình, bước đi giữa đám đông chúc mừng, nhận quà nhỏ, bắt tay và trò chuyện. Những khoảnh khắc người ta nhớ nhất lại rất "gia đình": Anh cả đứng cạnh hai em, chăm chú quan sát xung quanh, đôi khi nghiêng người như để chắc rằng em mình ổn. Trong mắt nhiều người, đó là hình ảnh một cậu bé được dạy rằng: Trách nhiệm không bắt đầu bằng ngai vàng, mà bắt đầu bằng việc biết chăm người bên cạnh.

(6) Sự quan tâm với quân đội và những nghi lễ quốc gia: Một phần truyền thống được "gieo" sớm

Hoàng gia Anh gắn chặt với truyền thống quân đội, và George lớn lên trong bối cảnh ấy. Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại châu Âu (VE Day) vào tháng 5/2025, gia đình Thân vương William cùng các con xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham để theo dõi đoàn diễu hành và màn bay của Không quân Hoàng gia, trong đó có Red Arrows. Cậu bé đứng giữa lịch sử và hiện tại, nhìn lên bầu trời như bao đứa trẻ khác nhưng cũng là một "lớp học công dân" đặc biệt, nơi George hiểu rằng biểu tượng quốc gia đôi khi nằm ở những nghi lễ tưởng chừng lặp lại.

(7) Những "bài học làm vua" phía sau cánh cửa: Sự chuẩn bị âm thầm

Nhiều chuyên gia hoàng gia cho rằng George đang được chuẩn bị dần cho vai trò độc nhất của mình, theo cách "nhỏ giọt" và phù hợp lứa tuổi: Xuất hiện chọn lọc, tham gia đúng thời điểm, học cách ứng xử trước đám đông, hiểu ý nghĩa của truyền thống. Không ai mong một đứa trẻ phải trưởng thành quá sớm, nhưng cũng không thể phủ nhận: Để một ngày nào đó có thể đứng vững, cậu bé cần những bài học âm thầm ngay từ bây giờ.

Và điều khiến câu chuyện của Hoàng tử George chạm vào người đọc, rốt cuộc, lại rất đời thường: Ai làm cha mẹ cũng hiểu cảm giác nhìn con "bước sang một trang mới", lên lớp mới, cao thêm một đoạn, ít bám bố mẹ hơn, nhiều suy nghĩ hơn. Chỉ khác là với George, trang mới ấy được cả thế giới cùng lật. Nhưng nếu nhìn kỹ, những khoảnh khắc "tố chất Vua tương lai" không nằm ở sự hào nhoáng; nó nằm ở cách một cậu bé biết giữ bình tĩnh, biết lắng nghe, biết tôn trọng người khác và biết đứng cạnh gia đình mình cho thật đàng hoàng. Những điều đó, dù có ngai vàng hay không, vẫn luôn là thứ đáng để nuôi dạy trong mọi mái nhà.