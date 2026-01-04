Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Một cặp vợ chồng 20 tuổi ở Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, đã bỏ mặc con gái 9 tháng ở nhà suốt 7 tiếng để đi tỉnh khác nhận nuôi chó, khi về thì bé đã tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h chiều ngày 31/12/2025, cảnh sát nhận được báo cáo từ bệnh viện rằng một bé gái 9 tháng tuổi họ Huang đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không còn dấu hiệu sự sống.

Khám nghiệm ban đầu tại bệnh viện cho thấy bé gái đã nôn trớ sữa trong miệng và bé được tuyên bố đã tử vong sau khi các nỗ lực hồi sức không thành công.

Mẹ của bé gái nói với cảnh sát rằng cô muốn nhận nuôi một con chó. Sáng hôm đó, cô cho con gái ăn và nghĩ rằng con sẽ ngủ thiếp đi nên cô và chồng đã đến trung tâm cứu trợ động vật lúc 9h sáng và để bé ở nhà một mình. Cô trở về nhà lúc 4h chiều và phát hiện con gái mình đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Tuy nhiên, ngoài việc nôn trớ sữa, bé gái còn có những vết bầm tím rõ ràng trên đùi và vai, thậm chí cả những vết giống như vết bỏng thuốc lá. Khi được hỏi về những vết thương này, mẹ của bé cho rằng những vết bầm tím là do con gái bà va phải vật gì đó, còn những vết trên cổ là do con gái cào bằng móng tay dài.

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi bị mẹ bỏ mặc suốt 7 tiếng. Ảnh: Ettoday

Cảnh sát và công tố viên tin rằng vẫn còn nghi ngờ về lời khai của mẹ ruột và cha dượng của bé gái, cũng như hiện trường và tình trạng vết thương của bé. Họ không loại trừ khả năng bé không được chăm sóc đúng cách hoặc thậm chí là bạo hành.

Sau khi thu thập các bằng chứng liên quan tại bệnh viện và căn hộ của cha mẹ bé gái, họ cũng đã thông báo cho Cục Xã hội để điều tra. Vụ án đang được điều tra như một vụ ngộ sát do sơ suất.

Khi cảnh sát và công tố viên tiến hành khám nghiệm sơ bộ tại nhà tang lễ Cao Hùng, mẹ và cha dượng của bé gái có mặt. Theo báo cáo, người cha dượng tỏ ra bình tĩnh và thậm chí còn hút thuốc bên ngoài, điều này làm dấy lên lo ngại. Sau khi thẩm vấn thêm, công tố viên xác định cả hai đều có liên quan đến tội ngộ sát do sơ suất và cho phép mỗi người được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 50.000 Đài tệ.

Ngày 2/1, cảnh sát và công tố viên đã cho chụp CT thi thể bé gái và việc khám nghiệm tử thi đã được hoàn tất. Được biết, kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bạo hành nghiêm trọng nào trên cơ thể bé; chỉ tìm thấy những vết cắn nhỏ và không có tác động bên ngoài hoặc thương tích gây tử vong rõ ràng nào được quan sát thấy.

Cảnh sát và công tố viên cho biết họ sẽ tổng hợp kết quả khám nghiệm tử thi, hồ sơ y tế và các bằng chứng liên quan để làm rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bé gái và liệu có sự ngược đãi nào xảy ra hay không. Sau khi có báo cáo, họ sẽ tiến hành điều tra theo pháp luật.

Hàng xóm cho biết cặp đôi này mới chuyển đến khu căn hộ cao cấp khoảng một tháng. Với giá thuê 18.000 Đài tệ, đây được coi là mức sống "sang chảnh" so với thu nhập từ việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của đôi vợ chồng trẻ. "Họ có tiền thuê nhà đẹp, có thời gian đi đón chó, nhưng lại không có thời gian chăm sóc con mình", một người dân địa phương nói.