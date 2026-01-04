Vợ để vàng hơn 60 triệu trong túi giấy, chồng tưởng rác đi vứt và cái kết

Ngày 2/1 Khaosod đưa tin, người phụ nữ sống ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc giấu sợi chuyền vàng trong túi giấy, c hồng cô tưởng nhầm là rác, đã vứt nó đi. Sau đó, anh ta nhờ đến sự giúp đỡ của người thân và bạn bè để thực hiện một cuộc tìm kiếm điên cuồng, giữa hơn 5 tấn rác thải.

Người phụ nữ vui mừng khi tìm được sợi dây chuyền vàng trong đống rác.

Cụ thể, bà Lưu, chủ nhân của chiếc dây chuyền, kể lại rằng vào ngày xảy ra vụ việc, thời tiết rất lạnh. Bà cảm thấy không thoải mái khi đeo chiếc dây chuyền vàng, trị giá khoảng 17.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 63 triệu đồng), đã tháo nó ra, bỏ vào một túi giấy có lót khăn giấy. Tuy nhiên đến ngày hôm sau, cô phát hiện chiếc vòng cổ đã biến mất. Khi hỏi chồng, cô được biết rằng trong lúc dọn dẹp nhà cửa, anh ấy đã nhầm túi khăn giấy là rác và vứt nó cùng với những thứ rác khác.

Sau khi nghe chồng nói bà Lưu như "sét đánh nagng tai", lập tức bà liên lạc với văn phòng quản lý làng để nhờ giúp đỡ, nhưng được thông báo rằng tất cả rác thải đã được đưa đến điểm thu gom rác của cộng đồng. Bà Lưu liền nhanh chóng tập hợp năm người thân và bạn bè, tổng cộng sáu người, và cùng nhau đến bãi đổ rác.

Ngày hôm đó, mọi người cùng nhau chịu đựng mùi hôi thối và chung tay tìm kiếm trong hơn 5 tấn rác thải. Khoảng một giờ đồng hồ họ mới tìm thấy một túi giấy đựng khăn giấy, bên trong có một sợi dây chuyền vàng, may mắn thu hồi được một vật sở hữu quý giá.

Cô Lưu tiết lộ rằng cảm xúc của cô lúc đó rất khó diễn tả; một sự pha trộn giữa niềm vui, lòng biết ơn và nỗi sợ hãi cùng một lúc.