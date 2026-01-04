Cô gái câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 344kg trên biển

Chuyến đi câu cá gần Killybegs, Donegal, đã trở thành một ngày đáng nhớ đối với một nữ cần thủ khi cô câu được con cá ngừ lớn nhất từng được bắt ngoài khơi bờ biển Ireland.

Con cá ngừ vây xanh dài 2,7 mét ấn tượng này nặng tới 344kg và được bắt bởi Aoife McGettigan. Cô về thăm nhà ở Killybegs từ Úc và tham gia chuyến đi câu cá cùng Killybegs Fishing Trips. Anh trai cô, Declan, là thuyền trưởng.

Trong clip, Aoife đã phải vật lộn với con cá khổng lồ hơn một giờ để đưa nó vào sát thuyền và đo kích thước. Sau khi được cân và đo cẩn thận, con cá ngừ được gắn thẻ và thả về tự nhiên.

Con cá ngừ khổng lồ nặng 344kg.

Trong một bài đăng trên Facebook, Declan viết: "Một ngày đáng nhớ, chúng tôi đã bắt được con cá ngừ lớn nhất từ trước đến nay trên thuyền của mình, một con cá ngừ khổng lồ nặng 344kg và điều đặc biệt hơn chính là em gái tôi đã bắt được nó".

Công ty Killybegs Fishing Trips đã chia sẻ khoảnh khắc này trên mạng xã hội, đồng thời cho biết thêm rằng sau đó trong chuyến đi câu cá, nhóm đã bắt được một con cá ngừ nhỏ hơn, nặng 81kg.

Kỷ lục của Ireland là một con cá ngừ vây xanh nặng 436 kg, được bắt ở vịnh Donegal vào năm 2001.

Mặc dù cá ngừ vây xanh có kích thước này rất hiếm ở vùng biển Ireland, nhưng chúng được biết là thường di cư qua khu vực này, đặc biệt là vào cuối mùa hè và mùa thu.

Cá ngừ vây xanh có thể đạt chiều dài khoảng 3 mét, mặc dù kích thước trung bình là khoảng 1,5-1,8 mét, và có thể nặng tới 400 kg.

Chúng có thể đạt tốc độ lên tới 43 dặm/giờ khi đuổi bắt con mồi và cá ngừ trưởng thành không có kẻ thù tự nhiên nào ngoài con người.