Cánh đồng gần trường học bỗng xuất hiện đám cháy lạ trong nhiều ngày liền, vẫn bùng lên cả khi trời mưa

Theo China Daily, những ngày cuối tháng 12, dư luận tại Tứ Xuyên xôn xao trước hình ảnh một đám cháy bất thường bốc lên giữa cánh đồng trống tại thị trấn Xujia, huyện Peng'an, thuộc thành phố Nanchong. Theo truyền thông địa phương Trung Quốc, ngọn lửa được phát hiện từ ngày 28/12 và kéo dài liên tục trong nhiều ngày.

Đám cháy "mọc lên từ lòng đất", cây cối xung quanh vẫn xanh

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy điểm phát hỏa nằm giữa một ruộng rau, gần Trường Tiểu học Xujia. Điều khiến nhiều người khó lý giải là cây trồng xung quanh vẫn xanh tốt, không có dấu hiệu cháy lan, trong khi ngọn lửa lại bốc cao ngay giữa ruộng.

Những ngày cuối tháng 12, dư luận tại Tứ Xuyên xôn xao trước hình ảnh một đám cháy bất thường bốc lên giữa cánh đồng trống. (Ảnh: China Daily)

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, khi mới xuất hiện, ngọn lửa chỉ cao khoảng 1 mét. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày, đến trưa 30/12, ngọn lửa đã vươn cao hơn 3 mét và có xu hướng lan rộng. Đến ngày 31/12, dù khu vực có mưa nhẹ, đám cháy vẫn không hề suy giảm.

Không xa nơi xảy ra hiện tượng là các ngôi nhà dân, trong đó có một căn nhà hai tầng nằm sát cánh đồng, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ mất an toàn nếu ngọn lửa tiếp tục kéo dài.

Nghi vấn khí tự nhiên rò rỉ dưới lòng đất

Trước diễn biến bất thường, nhiều giả thiết đã được đưa ra. Phổ biến nhất là khả năng khí tự nhiên rò rỉ từ dưới lòng đất và bốc cháy khi gặp nguồn kích hoạt.

Điều khiến nhiều người khó lý giải là cây trồng xung quanh vẫn xanh tốt, không có dấu hiệu cháy lan, trong khi ngọn lửa lại bốc cao ngay giữa ruộng. (Ảnh: China Daily)

Đại diện Công ty Khí đốt huyện Peng'an xác nhận đã cử nhân viên tới kiểm tra hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin. Kết quả ban đầu cho thấy đám cháy không liên quan đến hệ thống đường ống dẫn khí đang được khai thác và vận hành hiện nay. Loại khí gây cháy được xác định là khí tự nhiên tồn tại sẵn trong lòng đất, chưa được đưa vào khai thác thương mại.

Thông tin này phần nào trùng khớp với lời kể của người dân làng Lihua, cùng thị trấn Xujia. Theo họ, vài năm trước, khu vực này từng được tiến hành thăm dò trữ lượng khí tự nhiên. Trong quá trình khảo sát, nhiều lỗ khoan đã được tạo ra tại các cánh đồng và khu đất trống. Hiện chưa thể xác định liệu các điểm khoan cũ có liên quan trực tiếp đến lượng khí đang thoát ra và gây cháy hay không.

Chính quyền phong tỏa hiện trường, chờ kết luận chuyên môn

Trước nguy cơ tiềm ẩn, chính quyền thị trấn Xujia đã nhanh chóng phong tỏa khu vực xảy ra hỏa hoạn, thiết lập rào chắn và yêu cầu người dân không lại gần. Do tính chất đặc biệt của vụ việc, địa phương đã báo cáo lên chính quyền huyện Peng'an để xin hỗ trợ.

Kết quả ban đầu cho thấy đám cháy không liên quan đến hệ thống đường ống dẫn khí đang được khai thác và vận hành hiện nay. (Ảnh: China Daily)

Theo thông tin từ phía huyện, cán bộ thuộc Cục Tài nguyên và Quy hoạch huyện Peng'an cùng các đơn vị chuyên môn đã có mặt tại hiện trường để lấy mẫu, kiểm tra địa chất và phân tích thành phần khí. Các kết quả chính thức hiện vẫn đang được chờ công bố.

Trong lúc này, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy âm ỉ giữa cánh đồng, trở thành nỗi ám ảnh thường trực với người dân xung quanh. Vụ việc không chỉ đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của khu vực từng được thăm dò tài nguyên, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn có thể kéo dài nhiều năm sau các hoạt động khai thác dưới lòng đất.