Khoe chó ăn chung đĩa trong quán lẩu, nữ thực khách đối mặt nguy cơ bị kiện, nhà hàng đóng cửa 3 ngày để khử trùng, thay mới toàn bộ bát đũa

Một đoạn video tưởng như chỉ để “khoe thú cưng” đã nhanh chóng biến thành tâm điểm phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo việc một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Bắc Kinh phải tạm thời đóng cửa, khử trùng toàn diện và tuyên bố khởi kiện khách hàng.

Vụ việc xảy ra ngày 16/12 tại một chi nhánh của Nanmen Hotpot. Trong đoạn clip do chính nữ thực khách đăng tải, cô công khai khuyến khích chú chó cưng ăn trực tiếp thịt cừu cuộn ngay trên đĩa dùng chung trong nhà hàng. Trước ống kính, người phụ nữ còn thản nhiên nói rằng mình “thậm chí không biết thịt cừu cuộn có vị ra sao” vì con chó đã ăn sạch, rồi hài hước khen thú cưng “thật tuyệt vời”.

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều cư dân mạng cho rằng hành vi này không chỉ thiếu ý thức nơi công cộng mà còn đặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vào tình thế báo động.

Chú chó đói bụng ngồi thẳng lưng trên đĩa thức ăn, hai chân trước đặt trên bàn.

Ngày 18/12, nhà hàng Nanmen Hotpot xác nhận đã tạm đóng cửa chi nhánh liên quan trong ba ngày để tiến hành khử trùng toàn bộ không gian. Tất cả bát đĩa, dụng cụ ăn uống đều được thay mới hoàn toàn. Nhà hàng đồng thời cam kết siết chặt công tác quản lý nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.

Đáng chú ý, phía nhà hàng cũng tuyên bố sẽ hoàn tiền và bồi thường cho toàn bộ khách hàng đã dùng bữa tại đây trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 18/12, đồng thời khẳng định sẽ đưa người phụ nữ đăng video ra tòa để yêu cầu chịu trách nhiệm. Một nhân viên cho biết cửa hàng đã trình báo vụ việc với cảnh sát để xác minh danh tính người liên quan.

Gần như cùng thời điểm, một trường hợp khác tại tỉnh Giang Tô cũng gây tranh cãi khi một phụ nữ đăng ảnh cho chó chihuahua hai tháng tuổi ăn trực tiếp từ đĩa tại một nhà hàng “thân thiện với thú cưng”. Cơ sở này sau đó buộc phải thay toàn bộ đĩa, yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại và ban hành quy định mới: thú cưng phải được nhốt trong lồng khi thực khách dùng bữa.

Theo các chuyên gia y tế, nước bọt của chó và mèo có thể chứa nhiều loại vi khuẩn gây hại cho con người, trong trường hợp nghiêm trọng thậm chí dẫn đến tử vong. Tuy vậy, cùng với sự bùng nổ của thị trường thú cưng tại Trung Quốc, ngày càng nhiều nhà hàng và không gian dịch vụ gắn mác “thân thiện với động vật”, kéo theo những tranh cãi gay gắt giữa người yêu thú cưng và các thực khách đặt nặng yếu tố vệ sinh.

“Tôi sẽ không bao giờ đến những nhà hàng cho phép mang theo thú cưng. Tôi không thể chấp nhận việc dùng chung bát đĩa với chúng,” một người dùng mạng thẳng thắn bình luận. Người khác đặt câu hỏi: “Liệu nhà hàng thân thiện với thú cưng có thực sự khả thi khi một số chủ nuôi không biết kỷ luật thú cưng, hoặc thậm chí thiếu kỷ luật với chính bản thân họ?”

Từ góc độ pháp lý, giáo sư Ye Lin thuộc Trường Luật Đại học Nhân dân Trung Quốc từng cho biết trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng các quy định tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải cấm chó vào nhà hàng, đồng nghĩa với việc phần lớn mô hình nhà hàng cho phép mang theo chó là không hợp pháp. Bên cạnh đó, luật cũng nghiêm cấm các cơ sở ăn uống cung cấp dụng cụ chưa được làm sạch hoặc khử trùng đầy đủ cho khách hàng.

Không ít cư dân mạng ủng hộ quyết định khởi kiện của nhà hàng. “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đưa người phụ nữ đó ra tòa và buộc cô ta bồi thường toàn bộ thiệt hại,” một bình luận viết.

Thực tế, đây không phải lần đầu các nhà hàng Trung Quốc chọn con đường pháp lý để bảo vệ uy tín và vệ sinh an toàn thực phẩm. Mới đây, một tòa án đã phán quyết buộc cha mẹ của hai thiếu niên 17 tuổi – những người từng tiểu tiện vào nồi lẩu tại một chi nhánh Haidilao phải bồi thường 2,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 310.000 USD). Khoản tiền này bao gồm chi phí thay thế bát đĩa, vệ sinh và thiệt hại đối với danh tiếng thương hiệu.

Những vụ việc liên tiếp không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức nơi công cộng, mà còn cho thấy ranh giới mong manh giữa “yêu thú cưng” và “xâm phạm không gian chung” – một ranh giới mà cả cá nhân lẫn doanh nghiệp đều không thể xem nhẹ.

