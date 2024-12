“Người phụ nữ keo kiệt nhất trong lịch sử” được Guinness công nhận: Là tỷ phú nhưng xin từng mảnh xương miễn phí cho chó, chỉ giặt viền váy để tiết kiệm xà phòng

Theo Sách Kỷ lục Guinness, Hetty Green (1834 -1902), một tỷ phú Mỹ được công nhận là người keo kiệt nhất từng sống, bất chấp bà được sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Nữ tỷ phú keo kiệt đến bất ngờ

Sinh ra là một đại tiểu thư, Hetty Green được thừa kế tài sản kếch xù từ cha sau khi ông mất lúc bà 30 tuổi. Bà nhận được khoản thừa kế hơn 100 triệu USD theo giá trị tiền ngày nay và cuối đời sở hữu khoản tiền tương đương 3,8 tỷ USD theo thời giá hiện tại. Chưa hết, chồng của bà cũng là một triệu phú.

Còn thường được gọi là "Phù thủy phố Wall", nữ đại gia được biết đến với tính tiết kiệm cực độ và chiến lược đầu tư khôn ngoan. Danh tiếng keo kiệt của bà bắt nguồn từ lối sống gây kinh ngạc.

Hetty Green

Hetty Green sống trong một căn hộ nhỏ, tồi tàn ở thành phố New York thay vì một ngôi nhà xa hoa. Bà thường xuyên di chuyển để tránh việc phải nộp thuế định cư. Trong đời sống, Hetty luôn mặc một chiếc váy đen cũ rách nát, chỉ giặt viền váy để tiết kiệm tiền mua xà phòng, luôn săn đồ giá rẻ nhất có thể, ăn trưa với yến mạch được hâm nóng trên lò sưởi, đi bộ qua nhiều dãy phố để mua bánh quy vỡ với số lượng lớn và từng dành hàng giờ để tìm một con tem hai xu. Thậm chí, bà ngày nào cũng đi xin từng miếng xương chó miễn phí cho cún cưng của mình.

Theo câu chuyện đáng lên án nhất về Hetty Green, bà đã tiếc tiền nên không điều trị cho con trai bị thương ở chân trong một tai nạn trượt tuyết mà chỉ đem cậu đến một phòng khám miễn phí dành cho người nghèo. Hậu quả là về sau các bác sĩ sau đó đã cắt cụt chân của cậu bé. Tuy nhiên, độ chính xác của thông tin này vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Trong công việc, Hetty Green cũng rất thận trọng với các khoản đầu tư của mình. Bà thường thích đầu tư vào trái phiếu chính phủ và các lựa chọn rủi ro thấp khác hơn là các dự án đầu cơ nhiều hơn, điều này góp phần vào sự giàu có của bà nhưng cũng phản ánh bản chất bảo thủ của bà. Việc bà quá khắt khe trong chi tiêu đã gây ra những rạn nứt sâu sắc trong gia đình.

Người phụ nữ cứu cả New York

Bên cạnh việc bị báo chí chế giễu là “keo kiệt”, Hetty Green cũng lại là người hùng thầm lặng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1907 của New York. Bà đã tiên đoán được sự sụp đổ và dùng khối tài sản khổng lồ của mình để cứu giúp thành phố và nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp khác.

Mặc dù nổi tiếng với bản tính tiết kiệm và vẻ ngoài cộc cằn, Green đã tiên phong trong các chiến lược đầu tư giá trị. Những chiến lược này đã giúp nhiều nhà đầu tư hàng đầu ngày nay trở thành tỷ phú. Và khi khó khăn ập đến, khi mọi người thực sự cần giúp đỡ, người thừa kế đã sử dụng tài sản của mình để cứu vãn tình thế.

Có lẽ không có ví dụ nào tốt hơn về di sản bị hiểu lầm của Green hơn cuộc khủng hoảng Knickerbocker. Còn được gọi là cuộc khủng hoảng năm 1907, cuộc khủng hoảng Knickerbocker hiện nay phần lớn đã bị lãng quên. Nhưng cơn ác mộng kinh tế này đã in sâu vào ký ức của những người sống vào đầu thế kỷ 20. Nó có nguồn gốc khá phức tạp, nhưng tóm lại là: lòng tham của Phố Wall đã trở nên xấu xí, cuối cùng dẫn đến các cuộc rút tiền hàng loạt tại ngân hàng và một cuộc suy thoái nghiêm trọng.

Trong khoảng thời gian ba tuần sau khi cuộc khủng hoảng bắt đầu vào ngày 22 tháng 10 năm 1907, Sở giao dịch chứng khoán New York đã giảm gần 50% so với mức đỉnh năm 1906. Và một năm sau đó, vào năm 1908, Tổng sản phẩm quốc dân (GNP), một thước đo tương tự như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ngày nay, đã giảm 12%.

Các vấn đề của ngân hàng và công ty tín thác cuối cùng đã gây ra một cơn hoảng loạn lan rộng với các cuộc rút tiền hàng loạt tại ngân hàng ở nhiều nơi trên cả nước. Khi tình hình xấu đi, John Pierpont Morgan (nhà tài chính người Mỹ, người sáng lập ra JPMorgan Chase ngày nay) cuối cùng buộc phải triệu tập một nhóm những người giỏi nhất và sáng giá nhất của Phố Wall tại Thư viện Morgan để giúp quyết định cách vực dậy nền kinh tế và thị trường chứng khoán đang ốm yếu. Hetty Green là người phụ nữ duy nhất được mời tham dự cuộc họp đó trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng.

Một số báo của The Literary Digest năm 1916 đã nêu chi tiết một bài báo trước đó của New York Tribune trích dẫn lời của Green về việc bà đã dự báo cuộc khủng hoảng năm 1907 như thế nào. Sau đó, bà đã tiến hành cứu trợ nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và thậm chí cả thành phố New York.

Bà nói: "Tôi đã thấy tình huống này sắp xảy ra", lưu ý rằng có những dấu hiệu căng thẳng không thể phủ nhận. "Một số người vững vàng nhất trên Phố Wall đã đến gặp tôi và muốn bán tháo đủ thứ, từ nhà ở sang trọng đến ô tô".

Green cho biết sau đó bà đã cho công ty Đường sắt Trung tâm New York một "khoản vay lớn" sau khi họ đến gõ cửa, và điều đó khiến bà "ngồi dậy và suy nghĩ một chút". Bà quyết định bắt đầu thu thập càng nhiều tiền mặt càng tốt, hiểu rằng một cuộc khủng hoảng có thể sắp xảy ra.

Bà nói: "Khi vụ sụp đổ xảy ra, tôi có tiền, và tôi là một trong số rất ít người thực sự có tiền. Những người khác có ‘chứng khoán’ và ‘giá trị’ của họ. Tôi có tiền mặt và họ phải đến gặp tôi".

Green mô tả cách những người đàn ông từ khắp nơi trên đất nước đến New York để xin vay tiền trong cuộc khủng hoảng năm 1907. Nhưng mặc dù bị gán mác "keo kiệt" trong suốt cuộc đời, bà đã không lợi dụng tình hình.

Bà giải thích: "Những người mà tôi cho vay tiền đều nhận lãi suất 6%. Tôi có thể dễ dàng đòi 40%. Chưa bao giờ trong đời tôi - bất kể người ta nói gì chống lại tôi - tôi cho vay nặng lãi, và không ai biết điều đó rõ hơn những người giàu có đã có giao dịch kinh doanh với tôi".

Green sau đó đã cho chính quyền thành phố New York vay 1,1 triệu USD vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng năm 1907, tương đương với khoảng 33 triệu USD ngày nay. Và đó không phải là lần đầu tiên bà đề nghị hỗ trợ, theo cuốn sách năm 1930 có tựa đề Phù thủy phố Wall: Hetty Green. Vài tháng trước cuộc khủng hoảng, bà đã cho thành phố vay 4,5 triệu USD, trị giá gần 150 triệu USD ngày nay.

Tác giả Charles Slack của cuốn tiểu sử về Green, Hetty: Thiên tài và sự điên rồ của nữ tài phiệt đầu tiên của Mỹ, giải thích: "Trong nhiều trường hợp, khi New York sắp hết tiền, bà sẽ cho thành phố vay tiền. Bà luôn làm như vậy với mức giá hợp lý. Bà không hề vòi vĩnh hay ép buộc thành phố".

Nguồn: Yahoo Finance